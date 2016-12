Har haft postadress Nääs slott

Porträtt

HASSE TÖRNQVIST

ålder: 60 år

Bor: Villa i Slätthult

Familj: Gift med Pernilla, sonen Jonas och döttrarna Jenny och Johanna, som båda har ett stort hästintresse

GÖR: Mackägare i Floda

INTRESSEN: Elvis, umgås med familj, vänner och bekanta. Är medlem och vice ordförande i Nääs Hästsportförening. Älskar hästar, men rider inte så ofta.

Elvis Presley är hans stora idol och han har alla hans skivor. Dessutom är han ägare till Elvis autograf och pryder sina väggar med legenden.

Hans Törnqvist är inte bara Elvisälskare, han är också stolt mackägare och haft postadress Nääs Slott.

Hasse Törnqvist är född i Holland, då hans pappa var anställd inom Sjöfartsförbundet och hans mamma var sjuksköterska. Efter sex månader flyttade familjen till Belgien, där hästintresset föddes och under de två sista åren i landet blev han en van ryttare. När han var åtta år flyttade familjen tillbaka till Sverige. Först Stockholm innan det var dags för den nyblivna tonåringen att flytta till Göteborg.

– Att börja i den svenska skolan var en chock för i Holland var det disciplin som gällde. Vi fick inte säga du till läraren och det var väldigt strängt hållet.

– Skötte man sig inte var det lätt att få en örfil.

Hemma hos familjen Törnqvist i Belgien pratades det svenska, och den lille pojken var då tvåspråkig.

– Mamma ville att vi skulle prata flamländska hemma när vi flyttat till Sverige, men det ville inte jag. Tänk om någon skulle höra oss? Idag förstår jag språket, men har svårare att kommunicera. Svenska, engelska och tyska är mina språk.

Fram till Göteborgsflytten var Hasse aktiv inom idrotten. Det handlade om fotboll och ishockey, men när han blev tonåring var det andra intressen som fick en framträdande roll.

– Kompisarna blev viktigare och intresset för tjejer föddes. När jag fick skaffade jag mig moppe och blev lite tuffare.

Som 15-åring började Hasse sommarjobba på en båtstation som sålde bensin i Askim. Han var duktig på att spara sina pengar och snart hade han råd att köpa den efterlängtade mopeden.

– Jag jobbade på macken även under gymnasietiden, då jag gick fordonsteknisk linje, och tyckte redan då att det var ett väldigt roligt jobb.

– Efter studietiden började jag jobba heltid där.

Boende i Belgien och som liten pojke red Hasse, så efter gymnasietiden tog han upp det intresset och började rida på Nääs tillsammans med ett kompisgäng.

– I början på 80-talet fick vi en ny ridlärare och det var min blivande fru Pernilla. När jag först träffade henne funderade jag på att ta privatlektioner, men det ena gav det andra och några år senare gifte vi oss i Skallsjö kyrka.

I början av deras förhållande flyttade Hasse in hos Pernilla, som då bodde i trädgårdsmästarbostaden på Nääs innan de köpte en hästgård i Källås.

– När jag bodde hos Pernilla hade vi postadress Nääs slott. Det var ganska häftigt.

Året efter flytten till Källås föddes sonen Jonas. Under graviditeten ville Pernilla inte rida sina två hästar, så det blev Hasses jobb att både träna dem och tävla med dem.

– Jag hoppade ganska bra och tyckte det var väldigt roligt, men efter ett tag hade jag inte längre tiden att tävla. Det kräver ju ganska mycket tid att träna hästarna.

– Idag rider jag bara någon gång om året och visst kan jag sakna att rida ut i naturen. Jag älskar hästar, men mitt jobb är främst att bygga lite hinder och stötta Pernilla när hon tävlar. Nu har vi fem hästar i stallet.

Under många år drev Hasse en mack i Göteborg, men en dag ringde en god vän som läst i LT att macken i Floda sökte ny ägare. Det var 2004 och därefter är det där Hasse spenderar sin arbetstid.

– Jag jobbar nog 60 timmar i veckan och tycker om att vara där på helgerna när det är lite lugnare. Då kan jag ägna min tid åt bland annat bokföringen.

– Jag är lyckligt lottad som har det här jobbet och tycker alltid det är kul att gå dit. Min personal och jag är som en stor familj och jag tycker väldigt mycket om våra kunder.

Hasse berättar att det finns ett gäng ”stammisar” som tagit till vana att äta frukost och lunch på macken, för att sedan komma tillbaka på eftermiddagen.

– Visst får jag höra mycket skvaller om bygden och människorna och det är en stor samvaro här. Macken har blivit lite av en lokal samlingsplats.

Till sin hjälp på macken har Hasse 15 anställda, som han värnar om på alla sätt och vis. Han säger att det är viktigt att göra saker för personalen och att de försöker skapa en go atmosfär.

– Målsättningen är att kunderna ska lämna butiken med ett leende. Här ska vara en härlig jargong och det ska finnas en positiv inställning.

De senaste fem åren har macken haft nattöppet, vilket Hasse tycker är bra. På frågan om det inte ökar risken för rån svarar han:

– Jag tror att möjligheten att det finns kunder på macken gör att tjuvarna drar sig för att råna oss. Vi har haft ett rån och det var när vi hade öppet till tolv. Biträdet blev överfallet precis när han skulle stänga och var helt ensam i butiken.

Det som rånarna kom över var lotter, och det blev också deras fall. När de försökte lösa in vinster på Ica Maxi i Partille blev de avslöjade och dömdes senare till dryga tre års fängelse.

– Det klart att rånet påverkade alla, men killen som blev utsatt tog det på ett väldigt bra sätt. Vi pratade mycket om det och jag tvingade honom att besöka en psykolog.

– Efter den här händelsen hade vi alltid Securitas på plats när vi stängde.

Som den tävlingsmänniska Hans Törnqvist är, är han och personalen alltid med i den årliga säljtävlingen som genomförs i hela Sverige. Det handlar om att sälja vissa utvalda produkter.

– Vi jobbar som ett lag för utan mina medspelare är jag ingenting. Vi är jämna och vinner inte alltid, men ligger alltid topp tre.

De senaste åren har butiken vid flera tillfällen fått fint besök. Det var för elva år sedan som Hasse och vännen Ulf Nilsson kom på att de ville ordna en Elvisdag. Elvis trummis DJ Fontana befann sig i Sverige och då Nilsson kände honom sedan tidigare blev det bestämt att han skulle komma till macken i Floda.

– Det var ju stort, naturligtvis, och det kom hur mycket folk som helst.

Sedan dess har han haft mycket kontakt med bland annat Elvis gitarrist James Burton och sångaren och låtskrivaren Billy Burnette, som varit med i Fleetwood Mac och John Fogertys band. Burnette har också turnerat med Bob Dyland och skrivit låtar till Roy Orbinson.

– De har ätit middag hemma hos oss och James har suttit i min soffa och spelat gitarr.

– Jag har fått höra många historier om Elvis och det är kul när de kommer från källan. De här mötena har varit väldigt spännande och det har varit nytt att komma in i den branschen och uppleva individerna.För Hasse betyder Elvis Presley ofantligt mycket och det började redan när han var 13 år och såg en show på tv. Han har sett alla filmer som Elvis spelat in och har 140 LP på vinyl och de tre första stenkakorna som idolen spelade in.

– Jag brukar inte köpa autografer, men det gjorde jag i Elvis fall. Jag har också en klippbok om Elvis som jag fick när jag fyllde 50 år och ett par trumpinnar som DJ Fontana spelat med.

Hasse har fått sig berättat av Elvis roadmaneger Joe Esposito hur det egentligen låg till när Elvis i Are you lonesome tonight började skratta och inte kunde hejda sig. Många tror att det beror på bakgrundssångerskan som tar i till tåspetsarna, men inte enligt Esposito.

– Elvis fick syn på en man vars peruk satt snett, så istället för att sjunga Do you gaze at your doorstep and picture me there sjöng han Do you gaze at your bald head and wish you had hair.

– Mannen drog av sig peruken och publiken kan inte sluta skratta, men framför allt inte Elvis. Det är då doan tar i för att rädda upp situationen.

När andan faller på lyssnar Hasse på sin älsklingsmusik eller tittar på någon film. Han kan också vandra runt i villan och titta på de stora konstverken av Elvis som pryder väggarna. Eller så kan åka till sin mack, där han trivs så utomordentligt.

– Jag håller nog på några år till sedan får vi se vad som händer. Jag trivs ju så bra där med alla kunder och min personal.

