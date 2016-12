Kommunen vill bebygga de fyra unika små parkerna i centrala Lerum

Debatt

Kommunen vill bygga bostäder och ta bort de fyra unika små parkerna utmed Lagman Lumbers väg och Lagman Karles väg, det vill säga Friheten, Lyckan, Tillflykten och Tillfället.

Parkerna är mycket speciella och skapades på 50-talet för att ge närboende gemensamhetsytor att umgås på. Liknade gemensamhetsytor finns inte någon annanstans i kommunen. Parkerna uppmuntrar till lek och bollspel för barnen som bor området. De har aldrig varit avsedda att bebyggas vilket gör att förslaget står i strid mot de intentioner kommunen hade med parkområdet när detaljplanen beslutades, och den detaljplanen gäller än i dag.

Kommunstyrelsen har gett tjänstemännen i uppdrag att söka bygglov i parkerna. Kommunens tjänstemäns hantering av ärendet är under all kritik. Vi närboende har inte blivit informerade eller kallade till något informationsmöte. Att inte bjuda in närboende/sakägare till diskussion och informationsmöte visar att kommunen återigen har tappat dialogen med kommuninvånarna. Sådana här förslag leder bara till oro och ilska hos Lerumsborna och ger samtidigt mycket försämrat förtroende för politikerna och tjänstemännen i Lerums kommun.

Under flera år har samhällsplaneringen varit undermålig i Lerums kommun. Många närliggande kommuner satsar långsiktigt. Lerums kommun skjuter mer från höften och tar fram de mest konstiga och icke genomarbetade förslag. Sammanhållande stadsplanering verkar som helt bortblåst. Det känns inte som att kommunen vill värna och utveckla vårt samhälle utan besluten ska snabbt fattas utan eftertanke. Bara för att kommunen har varit dålig på att planera och bygga bostäder under flera års tid kan man inte i panik ställa upp bostäder på vilka plana ytor som helst.

Tjänstemännens uppdrag är att inventera kommunal mark och hitta platser för byggnation av bostäder. Men att föreslå byggnation av parkerna får en att häpna och förslaget är naturligtvis mycket olämpligt. Förslaget visar på att kommunens tjänstemän har en bristande insyn i vår närmiljö. Man kan ifrågasätta om ens tjänstemännen varit på plats och sett hur parkerna är planerade och undersökt hur de används idag. Den som har varit i parkerna förstår att de inte är avsedda för bebyggelse.

Alldeles oavsett om det är villavagnar, modulhus, parkeringsplatser eller annan bebyggelse som kommunen tänker sig planera vill vi som närboende ha kvar våra parker. Förslaget om byggnation är ytterst olämpligt och detta protesterar vi starkt emot!

Boende invid en av parkerna