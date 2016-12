Musiker med budskap om kärlek och tolerans

Lerum

Dismissed består av:

Tor Höglund, sång och gitarr

Freddie van Eijsden, gitarr och kör

Douglas Woodbridge, bas och kör

Johan Carlsson, trummor och kör



Lerumsbandet Dismissed arbetar för jämställdhet, tolerans och kärlek. Nu får de chansen att föra fram sitt budskap från en av musiksveriges största plattformar.

Bandet, som är hyllade av Ola Salo, ska tävla i nästa års Melodifestival.



När de kommer till intervjun har de precis varit och fikat med Ola Salo.

– Det känns helt overkligt. Om någon hade sagt att jag kommer att fika med Ola Salo eller vara med i Melodi-

festivalen för bara ett halvår sedan så hade jag inte trott dem. Det som händer oss nu är helt fantastiskt kul, säger Douglas Woodbrige med ett stort leende.

Han kom med i bandet Dismissed för ett halvår sedan, de andra har spelat ihop länge. Alla fyra bandmedlemmarna har gått på estetprogrammet på Lerums gymnasium.

Känns skitcoolt

I flera intervjuer har Ola Salo, som bland annat var frontman i The Ark, hyllat bandet.

Hur känns det?

– Nja, det är väl sådär, säger Tor Höglund med ett skratt, som de andra faller in i:

– Skojar bara, det är klart att det är roligt. Det känns jättebra, fortsätter han.

– Det är en dröm att ens förebilder säger genuina bra saker om en själv, tillägger Johan Carlsson.

Nyligen stod det klart att Lerumsbandet ska uppträda med Ola Salos låt i Melodifestivalen. De fick först kontakt med folk från Melodifestivalen i somras. Men sedan dröjde det ett tag innan de fick låten, Hearts align.

– Vi vågade inte riktigt hoppas. Det kändes skitcoolt när vi fick veta att vi skulle få vara med, säger Douglas.

Ett budskap

Även om det är Ola Salo som har skrivit låten har bandet varit med om att gjort om den.

– Låten var bra från början men vi ville göra den till vår egen. När vi tackade ja till att vara med hade vi som krav att vi skulle få göra om låten så att den passar oss, tillägger Johan.

– Vi skriver allt annat vi gör själva, inflikar Tor.

Vilken plats tror ni att ni hamnar på?

– Första, svarar de i kör.

Varför?

– Det får läsaren utröna den 11 februari, när vi uppträder med låten i vår deltävling, svarar Douglas.

– Vi går in för att göra en bra show. Det är klart att det vore kul att vinna men det känns bra att få vara med och röra om lite i samhällsklimatet, säger Tor.

– Vi har ett budskap, och det är att alla ska få vara som de vill vara. Idag blir man onödigt ifrågasatt. Ett tydligt exempel är när folk frågar är det en kille eller tjej? Kan inte folk bara acceptera att det är en människa, tillägger Johan och fortsätter:

– Om vi hade ett genuint jämställt samhälle skulle Dismissed kanske inte behöva finnas.

– Men vi står inte bara för budskapet, vi står för bra musik också, inflikar Tor.

De hoppas att Lerumborna ska rösta på dem.

Fint klädda

Bandmedlemmarna har en androgyn framtoning.

– Vi får ibland frågan varför vi klär ut oss när vi uppträder, men vi klär inte ut oss. Vi klär upp oss, säger Douglas.

Bandet är noga med att framhålla att deras stil inte är skapat av ett managementbolag.

– Vi som artister skulle inte gå med på att vara på ett sätt som inte är vi, säger Douglas.

Just nu händer det mycket. Förutom intervjuer och övrigt inför Melodifestivalen är bandet aktuella med nya egna låten Glitch, som de också har spelat in en video till.

– Videon är inspelad i estethuset Häggen på Lerums gymnasium.

Videon finns bland annat på Youtube.

Sina rötter

Johan och Douglas bor i kommunen, och samtliga har sina rötter här.

– Vi började spela tillsammans när vi gick i högstadiet på Montessoriskolan i Floda, säger Tor och nickar mot Johan.

– Sedan betydde gymnasietiden också mycket, våra lärare på estetprogrammet förtjänar en eloge, tillägger Johan.

Deras tidigare video Dance on the borderline spelades in på Vattenpalatset i Lerum.

Bandet har arbetat med samma kreativa team länge, för till exempel fotografi, smink, video- och musik-

inspelningar.

– De är kompetenta och väldigt kreativa. Vi har samlat på oss folk som vi har jobbat med länge och som vi fungerar väldigt bra tillsammans med, säger Tor.

– De förstår oss, även om vi inte alltid själva förstår när vi har någon utflippad idé. De begränsar inte oss, säger Johan.

– Ja, det är faktiskt något av det allra bästa, håller Tor med, att de inte begränsar oss utan bara ber oss utveckla.

– Det är viktigt att ha personer som kan förverkliga och svarva till idéerna så att de fungerar i till exempel en videoinspelning, inflikar Douglas.

Utöver trion ingår Freddie van Eijsden, gitarr och kör, också i bandet, han var på grund av sjukdom inte med vid intervjutillfället.

