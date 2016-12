Var beredd på stormen

lerum

Nu drar stormen Urd in över södra och västra Sverige. För Lerums kommun gäller en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar. Det blir värst i kväll.

Ovädret väntas komma in över västkusten mitt på annandagen. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Bohuslän, Göteborg, Halland, Skåne, västra delen av Kronoberg samt Skagerack och Kattegatt. Där kan det bli vindbyar på minst 25 meter per sekund och skador på byggnader med risk för kringflygande föremål, större skador på skog samt risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

För området kring Göta älv och Sjuhärad, alltså vårt område, ska det bli mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, 21-24 meter per sekund i kväll. Den hårda vinden väntas sedan avta under natten. En klass 1-varning betyder att grenar och enstaka träd kan knäckas och att vinden kan innebära problem för höga fordon.

Vattenståndet i havet kan höjas upp till 150 centimeter över normalläge. Högst vattenstånd väntas runt Göteborg.

Länsstyrelserna har höjt beredskapen och haft möten med berörda kommuner, räddningstjänster och berörda myndigheter. De rekommenderar allmänheten att vara beredda på bland annat störningar i trafiken – och att förbereda sig för strömavbrott.

”Se till att ha batterier till radion och stearinljus. Tänk också på att ta in eller surra lösa föremål på uteplatser och balkonger, att se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner”, lyder länsstyrelsens rekommendation. Ett gott råd är också att hålla sig inomhus i kväll och natt.

SMHI:s meteorolog skriver att vinden kulminerar annandagens kväll och natten mot tisdag med stormbyar längs västkusten och ner över Skåne, samt mycket hårda vindbyar i övriga Götaland. Fram på tisdagen har det djupa lågtrycket dragit vidare mot Baltikum. Det följs av lite mindre blåsigt väder med nordvästliga friska vindar och sol på många håll.

Trafikverket har beslutat att ställa in tågtrafiken på flera sträckor från måndag kväll, främst i Småland och Skåne, men också Bohusbanan (Göteborg-Strömstad), Kinnekullebanan (Håkantorp-Gårdsjö) och Viskadalsbanan (Varberg-Borås). Tågen på Västra stambanan ska gå, liksom Stena Lines färjor till Fredrikshamn. Stena ställer dock in turer mellan Karlskrona och Gdynia.

De hårda vindarna får sällskap av regn under måndagskvällen. Regnet upphör under natten och under tisdagen avtar också vindarna.

