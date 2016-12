Varma tankar i den kalla nyårsnatten

lt-debatt

Vi lämnar nu 2016 för det nya året 2017. Då är det nästan som om tiden hejdar sig ett slag. Kunde ett år gå så fort? Vart tog det vägen?

Sommaren 2016 var låång och varm och ville aldrig sluta. En sommar som vi inte kommer att glömma på mycket länge. Sommaren är värd att komma ihåg i framtiden. Visst var det mycket regn, men det glömmer vi.

Och så var det barndop på Drottningholms slott av lille prins Alexander och på kungliga slottet döptes lille prins Oscar. Kusin och bror med prinsessan Estelle. Hur kunde två sådana små prinsar göra oss på så gott humör? Kanske är det de små, små glädjeämnena som gör oss nöjda med livet.

Och så var det valår i USA. Det blev nog inte som alla trodde eller ville. Hillary Clinton förlorade och Donald Trump drar in i Vita huset. Vi respekterar valresultatet att Trump vann. Det kanske blir ganska bra till slut ändå. Bara synd om Bill Clinton som gick miste om att få titeln. ”The First Man”. Allt i jämlikhetens tecken. När en kvinna kan bli ”the First Lady” då kan väl en man få bli ”the First Man”. Vi lever ju på 2000-talet.

Det talas så mycket om rödgrön röra i den svenska politiken. Ibland är det andra färger som gäller. Vore det inte bättre att det inte var någon röra alls. Den viktigaste valfrågan är absolut att alla människor är lika värda. Varken religion, hudfärg, fattig eller rik är annorlunda. Alla människor är lika värda.

Men en sak vet vi nu. Det magiska vintersolståndet är passerat. Det har vänt och det kommer att bli ljusare dag för dag. Varje dag förlängs med åtskilliga minuter.

Kanske ljuset inte återvänder till alla människor. Oro för framtiden. Skall jag ha råd att bo kvar i mitt hus? Får jag behålla mitt arbete? Och vi pensionärer, hur skall det gå för oss?

Det finns många som sitter och gråter i sin ensamhet, ibland också i sin tvåsamhet. Ett litet ord, ett leende, ett lyssnande öra kan göra underverk för dessa människor. Må det nya året bli ett vänlighetens år.

Kanske borde vi år 2017 se oss lite närmare på vår egen omgivning Det gäller både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och i Hammarkullen och Rosengård. Och i vår egen kommun Lerum.

Vi läser ständigt om ungdomarnas rotlöshet. Om ungdomar som förstör väntkurer och sätter eld på skolor. Man funderar ibland, var är deras föräldrar?

Men har vi inte som boende i kommunen samma ansvar allihopa för våra ungdomar. Vi får aldrig överge våra ungdomar. De är ju de som kommer att ta över efter oss. Borde vi inte försöka att visa lite mer intresse för dem? Att försöka att vara mamma eller pappa för någon av dessa ungdomar. En svår uppgift men jag tror att den skulle ge mer än vad den kostade i ansträngning.

Låt det nya året 2017 bli ett hjärtlighetens år. Då kanske vi slipper höra mera om mobbning i skolan, mobbning i arbetslivet, människor som känner sig mindervärdiga för ingen bryr sig om dem och medmänniskor som kanske vill ta sina liv. Må år 2017 bli ett år med mycken hjärtlighet.

Men glöm inte att vara hjärtlig börjar bokstavligen från ditt eget hjärta.

Jag har en liten dikt som jag fick för några år sedan och den ligger ständigt på mitt skrivbord. Jag tycker att den passar in att läsa vid ett årsskifte.

För jag tycker om alla människor,

för människor är inte onda.

Det är bara rörande och ledsna.

Man måste lyfta upp dem,

och torka deras tårar.