Anja har kraft i sin penna

LERUM

Anja Park

Ålder: 58 år

Familj: man och en son

Bor: i Lerum

Gör: annonsproducent/illustratör på WM Media

Hobbies: träna på gym, spela spel, kolla på film och dansa salsa



Fem saker jag vill göra i livet:

Skaffa en egen ateljé och ge mer tid till kreativt skapande

Åka jorden-runt några varv

Återvända till New York

Illustrera en barnbok som kollegan Kerstin Brandqvist skrivit

Dansa salsa på Kuba

Hon har bott i samma kvarter som Andy Warhol, illustrerat för New York Times och upptäckt att vägen till människor ofta går via pennan och blocket. Lerums Tidning möter medarbetaren Anja Park.

Det är en stekhet sensommardag 1982. Äventyrslystna Anja Park har landat med flyget i New York. Hon är 24 år och illustratörselev från Beckmans i Stockholm, som fått möjligheten att studera vidare i konstens och kulturens huvudstad.

Kände du som Sinatra sjunger ”if I make it there, I can make it anywhere”?

– Nja, egentligen ville jag till Hawaii. Tänkte att det vore roligt att kombinera studierna med något annat. Men så var det en lärare jag hade som sa att jag skulle skärpa mig och åka till New York

istället, säger Anja.

Deckarfilmerna

Men att det var häftigt, det råder det ingen tvekan om. Och de första intrycken av staden förvånade henne.

– Jag trodde att New York skulle se ut som i deckarfilmerna, att det bara var höga hus. Men det var det ju inte, vilket gladde mig. Sedan hade jag aldrig använt en air-condition i hela mitt liv. Så det tog något dygn innan jag fattade hur den funkade.

Anja gick på Parsons school of art and design, lokaliserad i Greenwich Village. Och korridorsboendet, som hon delade med sju andra unga kvinnor, låg nära.

– Vi bodde nära Andy Warhols studio.

New York på 80-talet utmålas ofta som en ganska ruffig stad. Var det så?

– Det var det nog. Det fanns folk som spanade in unga korkade människor. Och vi som studenter hade väldigt tydliga förhållningsregler. Vi hade också en dörrman, det var nog tur.

– Men jag minns det som en väldigt rolig tid, mycket kreativ. Vi satt uppe och gjorde läxor halva nätterna.

Men hur hamnade Anja från Lerum här? Svaret kommer snabbt. Mammas gener.

– Hon gick också på Beckmans. Men hon var en kvinna av sin tid och familjen hamnade i centrum. Konstnärskapet fick stryka på foten. Men hon hade en keramikverkstad i källaren när jag bodde hemma och hon tecknade hela tiden.

Fattade pennan

Med tiden fattade Anja penna och papper hon också.

– Vid 16 års ålder upptäckte jag vilken kraft som fanns i detta. Jag är lite blyg men samtidigt nyfiken. Och när man tecknar får man lov att spana in människor. Det är ett bra sätt att få kontakt. Men gärna med människor utanför Lerum.

– Jag tyckte att Lerum var det tråkigaste som gick i ett par skor. Och jag är fortfarande överraskad över att jag kom tillbaka.

Att Anja blev kvar i New York, efter ett år då hon egentligen skulle åkt hem till Sverige, och att hon även stannade kvar ett par år och frilansade, ja, det vara bara för att det ”var så kul” i New York.

– Det var väldigt lätt att arbeta där och en väldig ekonomisk ’boom’ under den tiden. Efter utbildningen var jag tvungen att söka uppehållstillstånd. Och så tog jag ett jobb som assistent till en illustratörsagent. Men det var bara för syns skull. Jag var där en halv dag i veckan. Resten av tiden frilansade jag.

Tidningsbranschen gick bra och Anja hade inga problem att få jobb, även om hon konkurrerade med omkring 2 000 illustratörer bara i New York. Bland uppdragsgivarna återfanns New York Times och en rad andra publikationer.

Totalt blev det fem år i New York.

Hur var det där då?

– Det var på den tiden man började fatta vad aids var. Kompisar blev sjuka och det var mycket på TV om det.

Samtidigt är minnesbilderna övervägande ljusa.

– Jag gick mycket på klubbar. Träffade min man där. New York var en livlig stad. Greenwich Village och East Village var väldigt kreativa områden, särskilt East Village, som då var ett område i förvandling. Konstnärs­typerna var på väg in.

– En kväll dansade jag in på en fest i Soho och träffade folk som jag läst om i konstnärböcker och framstående jazzmusiker. Jag minns att jag sprang in i folk som Andy Warhol, Billy Idol och Grace Jones.

Men allting har sin tid. Och när den blivande maken skulle studera i Tyskland hängde Anja med. Men där fanns inte de upparbetade kontaktnäten och Anja tog kappsäcken med sig till Köpenhamn, där hon frilansade i ett år för alltifrån Politiken till bokförlag.

Vintern -89 kom hon tillbaka till Lerum, då hon väntade barn. Hon frilansande därefter en tid, sedan blev hon anställd på ett CD-rom-företag och arbetade också som medielärare. Till WM Media, och Lerums Tidning, kom hon år 2000 och sedan 3-4 år tillbaka sitter hon på systertidningen AT:s huvudkontor i Alingsås. Hennes titel är annonsproducent men när någon, exempelvis undertecknad, behöver en illustration ställer hon gärna upp.

Var det en självklarhet att du skulle bli illustratör?

– Nej, efter grundskolan gick jag på en lantbruksskola, för jag trodde att jag ville arbeta med djur. Så det var nog några år efter gymnasiet jag kom på det.

Vad kännetecknar en bra illustratör?

– Det som intresserat mig är konceptuell illustration, alltså att den är idéburen. Man gör inte en bild som avbildar något utan skapar en bild som tillför något – idén är övergripande utförandet.

En av Anjas stora inspirationskällor är Tove Jansson, vars illustrationer hon anser vara ”tekniskt och intellektuellt intressanta”. Tyvärr, konstaterar Anja, att illustrationers värde på den kreativa börsen generellt inte står så högt i kurs. Vännerna från tiden i New York, som jobbar kvar, har svårare att hitta jobb. Och färre illustrationer skapar en likriktning, menar Anja.

– Vissa saker är svåra att fånga med ett foto. En illustration kan ibland lättare öppna upp för tolkningar.

Som illustratör måste man förstå sin samtid misstänker jag, vad som rör sig i tiden men också kunna avläsa en kulturell kod?

– Ja, när jag kom till USA så skickade jag ut arbetsprover till redaktörer. En av dessa var en julillustration, där jag gjort en julkula i form av en elefant. Jag fattade inte de politiska undertonerna (elefanten är det republikanska partiets symbol reds anm). Jag insåg då att man lätt kan klampa i klaveret.

Klavertramp

Och nu är det dags för reportern att trampa i klaveret. Undertecknad föreslår nämligen att Anja ska illustrera sitt eget porträtt. ”Du kan väl få ihop något lite skissartat”, föreslår reportern. Anja tittar på mig med 80 procent vänliga, och 20 procent sorgsna ögon. Hon behöver inte säga det. Nu förstår jag.

Att göra en illustration, som ska säga något och bli mångtydig, intressant och konstnärlig, ja, då är det inte bara att greppa penna och göra några streck. Något jag borde förstått efter att ha lyssnat på Anjas historia. Det krävs tanke och tid. Men Anja lovar att återkomma när hon tänkt. Och resultatet ser ni ovan.

Vi lämnar fiket. Går tillbaka till våra skrivbord. 40 minuter senare skriver jag ut artikeln ni läser. Vid skrivaren står Anja. Hon möter min blick. Och sedan säger vi samtidigt:

– Jag är nästan klar.

