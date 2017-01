Ett riktigt tungt namn i fiskevärlden

LERUM

Björn Beckman

Familj: Sambo Gunila Carlson, tre barn, barnbarn, hund, katt och hästar

ålder: 74 år

Bor: Villa i Lerum och på Koster

Aktuell: Var bland mycket annat redaktör på tidningen Yrkesfiskaren, som nyligen lades ner, från det att den startades och under tio år framöver

Intresse: Fiske, hästar, snickra på de egna husen, läser mycket

Kuriosa: Björn Beckman finns med i 1999 års upplaga av Who is who in the world.

”Jag förstår inte riktigt varför, men jag är med, bredvid Boris Becker, Franz Beckenbauer och Calle Bildt.”

Björn Beckman var bland mycket annat redaktör för tidningen Yrkesfiskaren. Han har också arbetat med fiskerinäringen i utvecklingsländer.

– En gång blev jag inlåst på polisstationen, en person från svenska ambassaden fick komma och hjälpa mig. Det var en spännande upplevelse, konstaterar han med ett leende.

Björn Beckman har varit i mängder av länder i hela världen. Och för det mesta har det gått bra.

– Men när jag kom till Bangladesh låste de in mig. Man fick bara ha med sig en kamera men jag tänkte att det nog inte var så noga, så jag tog med mig två, och dessutom 20 rullar film, säger han och fortsätter:

– Efteråt förstod jag att jag skulle ha gjort som alla andra, och lagt in en dollarsedel i passet, då hade det gått bra.

En person från svenska ambassaden tillsammans med en lokal FN-tjänsteman kom och hjälpte Björn. Han blev fri, men också utvisad från landet.

Som representant för Sveriges fiskares riksförbund arbetade Björn med projekt i Bengaliska bukten, Indien, Guinea Bissau och Angola.

– Organisationen hade ett nära samarbete med svenska staten när det gällde att bistå mindre lyckligt lottade kollegor i andra och fattigare länder.

– Jag var där och arbetade med Sida, vi hade många projekt ihop på den tiden.

Var där för att hjälpa

I de olika projekten ingick att hjälpa till med utrustning, fiskeredskap och utbilding på olika nivåer. Bland annat försågs ett antal fiskare på ön Babaque i Guinea Bissau med utombordsmotorer till sina kanoter. Det svenskfödda projektet byggde också ett kylrum med isverk för förvaring av fisk och skaffade två transportbåtar för att frakta fisken in till huvudstaden Bissau. Björn var dessutom med när svenska staten startade en skola för fiskare och sjömän i Angola, som mest gick det 300 elever i skolan.

Han arbetade med projekten men bevakade och skrev också artiklar om biståndsarbetet.

– Det var fattigt och eländigt men de som bodde där var på bra humör, och de var glada över att vi försökte hjälpa dem.

Björn växte upp i en miljö där fisket var centralt. Sina första 17 år bodde han på Nordkoster i Strömstads kommun. Hans pappa var fiskare, och han var med och trålade räkor. Det var en annan tid.

– När jag var barn var det tjugo räktrålare i sundet mellan syd- och Nordkoster, de försörjde två till tre familjer var. Nu går det en räktrålare där.

Björn föddes 1942, och när han var liten syntes en klar försämring i fiskenäringen.

– Mina föräldrar tyckte inte att vi barn skulle satsa på fisket. Pappa föreslog att jag skulle arbeta på tullen, för då skulle jag få gott om tid att ägna mig åt fisket som hobby, säger han med ett skratt.

Jobbade extra på GP

När han var 17 år flyttade han till Göteborg och började arbeta för Västkustfiskarna, en branschorganisation. Under tiden arbetade han också extra på Göteborgs-Posten.

– Jag gjorde allt möjligt på GP, som att vara inskrivare. Före faxarnas och internets tid måste journalisterna ringa in sina texter och vi fick skriva in dem. Det kunde vara hektiskt ibland, särskilt på söndagar. Då var det mycket sport. Jag kunde stavningen på hela ryska hockeylandslaget utantill.

– Det var en väldigt bra arbetsplats. På den tiden fick anställda, och även vi som var inhoppare, en halv extralön till midsommar och likaså till jul.

På den tiden skrev Harry Hjörne krönikor som hette Små, små ord av kärlek.

– Det var ofta jag som fick skriva in dem, och det gick bra. Jag tyckte om att arbeta med Harry Hjörne. Han använde äldre pluralformer som äro, voro, blevo och en del hade svårt med det. Men jag hade läst många äldre böcker när jag var liten så jag kände till hur orden skulle användas.

Sökte till fisketidning

Så småningom skulle tidningen Yrkesfiskaren starta.

– Jag var den enda som sökte jobbet som redaktör, konstaterar Björn med ett skratt.

Han fick arbetet. Första numret kom ut i januari 1977. Då var upplagan på tidningen, som trycktes i Lerum, 10 000 exemplar. Nyligen släpptes sista numret av publikationen, som då inte hade på långa vägar så stor upplaga som vid starten. Även om Björn inte arbetade på redaktionen längre skrev han för tidningen som frilansande journalist ända in till sista numret.

– Beskedet om nedläggningen var väl i och för sig väntat, men lite sorgligt var det ändå, konstaterar han och fortsätter:

– Det svenska yrkesfisket och dess organisationer har ändrat karaktär och fått en helt annan struktur än för bara några år sedan. Behovet av en medlemstidning i pappersformat är inte detsamma som för fyra decennier sedan.

Många debattinlägg

Björn har också skrivit mängder av debattinlägg på temat fiskeri under årens gång. Men det var inte bara med det skrivna ordet han var med och påverkade. Under sitt yrkesverksamma liv var Björn ombudsman på Sveriges fiskares riksförbund, ordförande i fiskarnas a-kassa och ledamot i styrelsen för Fiskeriverket.

Kärleken Gunila träffade han på Koster, 1964. Efter några år blev de sambor. De bodde först i Göteborg och sedan, när barnen kom, flyttade de till Lerum.

– 1972 köpte vi hus på Ringvägen. När ungarna växte upp var de intresserade av hästar och ville ha ett eget stall, så 1987 flyttade vi hit, säger Björn och blickar ut över hagarna och stallet vid villan i Gorås, som ligger alldeles intill Aspen.

Trots närheten till vattnet har det inte blivit mycket med fiskandet.

– Jag har försökt fiska med spö i Aspen men har inte fått något.

Gunila är inte särskilt involverad i fiskeriet, men paret brukar fiska hummer.

– Vi brukar få 12 till 15 humrar varje år. Hummerfisket kan vara farligt, små båtar, dåligt väder och nära land är en dålig kombination.

Skulle du kunna bo där du inte har nära till sjö eller hav?

– Jag skulle kunna, men jag skulle inte vilja, svarar han och fortsätter:

– Jag har ett stort behov av havet, vet dock inte om jag har samma behov av Koster som tidigare.

