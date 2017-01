Fem vinnare när LT utsåg Årets idrottare

ÅRETS JUNIOR – OTTILIA LUNDGREN. Ottilia, Nääs Hästsportförening, radade upp framgångar både i Sverige och internationellt under hela säsongen. Hon vann juniorguld i SM och NM, och i JEM kom hon sexa och ledde Sverige till silver i lagtävlingen. Foto: privat

ÅRETS JUNIORLAG – LERUMS IS F03. I flickor 03 har Lerums IS fått fram en sällsynt framgångsrik årskull. Under året tog man det andra raka bronset i Gothia Cup, vann nio cuper och blev överlägsen seriesegrare i Göteborgs högsta serie med den imponerande målskillnaden 63–4. Foto: privat