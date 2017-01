Rockmuseum i medvind

Floda

Sedan starten har många besökare hittat till TCB House of music på Lilla ön. Och gänget bakom museet saknar inte idéer för framtiden.



Det var i april förra året som rockmuseet slog upp portarna. Kort därefter öppnade man även sin kopia av Elvis Presleys födelsehem i Tupalo, Mississippi. Och i slutet av året öppnade man sitt senaste bygge, en biograf.

Redan från början inrymde museet hundratals föremål som The Cadillac Band samlat på sig genom året, och sedan starten har en hel del föremål tillkommit och bytts ut.

Sinatra-mikrofon

Bland de nya föremålen finns till exempel en av Jimmy Pages gitarrer, en mikrofon som Frank Sinatra använde vid en folkparksturné i Sverige 1953, samt en skjorta som Billy Burnette använde under sin tid i Fleetwod Mac.

Billly Burnette har gästspelat med The Cadillac Band flera gånger, och är på plats på museet när LT kommer på besök. Han skojar om att han saknar sin gamla skjorta och verkar imponerad av museet.

– Det är fantastiskt, de har gjort ett otroligt jobb, säger Billy Burnette

Ulf Nilsson, trummis i The Cadillac Band och en av initiativtagarna till museet, berättar att responsen varit över förväntan. Han och Janne Lucas Persson åkte runt till olika bussbolag för att berätta om museet. Planen var att boka in besöken under 2017, men många bolag nappade direkt och ville ordna resor redan under 2016.

Bussresor

Totalt är ett ett tiotal organiserade bussresor som har gått till Floda och Lilla ön under 2016, och utöver det har många hittat till museet på egen hand.

– Det har blivit jättemycket mer folk än jag trodde att det skulle bli, säger Ulf Nilsson, trummis i The Cadillac Band.

I år tror och hoppas Ulf Nilsson på ännu fler besökare, och berättar att det redan finns bussbesök inbokade under året.

Rockskola

Med ett museum, en biograf, en utescen och en kopia av Elvis födelsehus kan man tro att det börjar bli fullt upp för entusiasterna i The Cadillac Band. Ulf Nilsson och Janne Lucas Persson agerar även ledare i den rockskola som anordnas i Studieförbundet vuxenskolans regi, och som i nuläget har omkring tio deltagare.

Och planer för framtiden saknas inte. En idé som Ulf Nilsson berättar om är hans planer på att bygga en flotte som ska trafikera Säveån. Ombord ska gästerna kunna sitta och äta samtidigt som de bjuds på musikunderhållning.

Samtidigt som rockmuseet på Lilla ön expanderar och utvecklas fortsätter bandet att turnera. The Cadillac Band ordnar även en quiz en gång i månaden på Lilla ön.

1 200 konserter

Bandet har spelat tillsammans länge, och har under åren gjort omkring 1 200 spelningar. Den nuvarande turnén har pågått sedan 2004, och bandet ger mellan 80 och 90 konserter om året.

Många har gästspelat med bandet under åren, bland andra D.J. Fontana, Elvis Presleys första trummis som gav bandet dess namn, Little Gerhard och Tommy Blom. Men även yngre artister har gästspelat med bandet, såsom Rebecka Karlsson som kom tvåa i Idol 2016.

Värt slitet

Det är ett hårt slit att packa upp och ned all utrustning, och att kuska land och rike runt för att spela inför entusiastiska besökare. Men det är värt det hårda arbetet.

– Vi kan inte vara utan det, det är väldigt kul, säger Ulf Nilsson.

Och turnén som nu går in på sitt trettonde år fortsätter. Under våren och sommaren väntar ett flertal spelningar på olika bygdegårdar och folkets hus runt om i Sverige. I augusti ger sig bandet av på sin årliga USA-resa, med stopp i bland annat Memphis, Dallas och Jackson.