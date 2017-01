Skattebrotten ökade

Kommunen

Antalet anmälda skattebrott i Lerum ökade med över 360 procent under året. Även stöldbrotten ökade samtidigt som vålds- och sexualbrotten minskade.



Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som släppt de preliminära siffrorna över antalet anmälda brott under förra året. I Lerums kommun är förändringarna små i de flesta kategorierna.

Totalt anmäldes 3 319 brott i kommunen, vilket är 16 stycken fler än året innan. Bland de brottskategorier som ökar finns bilbrott, alkohol- och narkotikabrott samt vapenbrott. Skillnaderna mot föregående år är dock små.

Fler stölder

Även stöldbrotten, som utgör den absolut största delen av anmälningarna, ökade under 2016. Polisen fick under förra året in 1 418 anmälningar som gällde stölder, rån och häleri. Det är 56 fler än föregående år. Till exempel bilstölderna och snatterierna minskade något medan antalet rån var oförändrat.

Däremot ökade antalet inbrott med 43 procent, från 285 stycken år 2015 till 408 under 2016. Det är främst inbrott i bostäder som ökat, från 78 anmälningar 2015 till 109 förra året. Även butiksinbrotten och inbrotten på byggarbetsplatser har ökat.

Även den ekonomiska brottsligheten ökade, främst på grund av att antalet anmälda skattebrott stigit. Det anmäldes 37 skattebrott i Lerum förra året, vilket är 29 fler än året innan.

Färre våldsbrott

Bland sexualbrotten, våldsbrotten och bedrägeribrotten ser det dock lite ljusare ut då samtliga kategorier minskade under förra året. Sexualbrotten minskade med två anmälningar, våldsbrotten med nio ärenden och störst var minskningen av bedrägeribrotten där 53 färre anmälningar gjordes, totalt 158 stycken.

Däremot tycks Lerumsborna vara laglydiga när det gäller brott som korsar gränser. 2016 anmäldes nämligen inga smugglings- och tullbrott, något som sett likadant ut sedan 2012. Det är också den enda kategorin som står tom.

Kommuninvånarna är också betydligt mindre utsatta för brott än riksgenomsnittet. Antalet polisanmälningar per 100 000 invånare i Lerum ligger på 8 260. Det kan jämföras med hela Sverige där siffran är 15 247.

Statistiken från Brå är baserad på alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under förra året. Statistiken inkluderar också anmälningar som senare visat sig inte vara något brott.

Under 2016 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott i Sverige, vilket är cirka 6 470 fler jämfört med året innan. De kategorier som nationellt sett ökade mest i antal var bedrägeribrott samt brott mot person. De brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott samt narkotikabrott.