Skrämd hundvalp smet från sin familj

Familjen Widemans hundvalp Smilla smet efter att ha blivit skrämd av gårdagskvällens fyrverkerier. Nu vädjar familjen om hjälp med att hitta henne.

-Hej alla goa, vi behöver er hjälp, säger Johan Wideman.

Den sex månader gamla hundvalpen Smilla försvann från Aspenässkolans gård vid 22.30, skrämd av fyrverkerier.

– Hon sprang norrut på Kristina Hårds väg och vi har letat fram till 01:30 i området från runt skolan, till Aspenäs Herrgård, Länsmansvägen, Häcksjöback, Riddarsten och runt Aspevallen.

Smilla hade på sig ett blått täcke och hon har även ett lila koppel.

– Hon är snäll, storlek som en större katt, och lätt att känna igen på den korta svansen med den vita lilla svanstippen, säger Johan Wideman och fortsätter:

– Vi misstänker att hon antingen har sökt sig ut i terrängen, då hon bland annat är van att gå runt Häcksjön, alternativt att hon ligger och trycker under någon bil, altan eller annat. Sen hoppas vi förstås att någon snäll människa tagit in henne och kontaktar polisen under morgondagen.

Familjen har gått ut med en efterlysning på Facebook, under sidan Bosses Hundhjälp, inlagd 2017-01-01, 02:19.

– På förhand tack för all hjälp vi kan få, säger familjen Wideman.