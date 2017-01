Stal pengar vid inbrott

Floda

Natten till lördag upptäckte en villaägare i centrala Floda att den drabbats av ett inbrott. Husägare hade varit borta under kvällen och upptäckte runt halv ett på natten att någon brutit sig in via ett fönster.

Tjuvarna ska sedan ha dragit ut många lådor i jakten på värdesaker. Med sig fick de elektronik, pengar och smycken.