Stor knarkcentral i Stenkullen

Stenkullen

Tullkriminalen avslöjade en stor knarkcentral i Stenkullens industriområde.

Huvudmannen, som har sålt droger till en stor mängd människor i 15 olika länder, döms till tio års fängelse.



Det var i januari förra året som tulltjänstemännen började nysta i härvan som hade sitt epicentrum i Stenkullen.

Efter ett gediget utredningsarbetet meddelades i augusti domen i Göteborgs tingsrätt. Denna överklagades. I slutet av november meddelade nästa instans, hovrätten, sin dom, som i stort fastställde den tidigare domen för huvudmannen och höjde straffet för en kumpan.

Huvudmannen, en 43-årig man från en annan av Göteborgs kranskommuner, döms till tio års fängelse för grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling och grovt vapenbrott. Ytterligare en inblandad, en 25-årig man, ska avtjäna ett fängelsestraff på 6 år för grovt narkotikabrott.

– Det är ovanligt med ett så långt fängelsestraff som tio år för den här typen av brott, men det beror på att det gick att knyta honom till så många försäljningar, säger Pär Eriksson, projektledare på Tullverket.

Allt började med att tullkriminalen upptäckte 30 misstänkta försändelser som var adresserade till fiktiva företagsnamn med postlådor i Kungälv och Olofstorp. Försändelserna kom främst från Thailand.

– Vi hade spaning på brevlådorna i Kungälv och så småningom kom en man och hämtade försändelserna, säger Pär Eriksson.

Kunde kryptera

Tullkriminalen kunde knyta mannen till en industrifastighet i Stenkullen.

– Vi gjorde husrannsakan och det visade sig vara en knarkcentral i lokalen. Det var här de paketerade och skickade iväg narkotikan, säger Pär Eriksson.

Försäljning skedde via deep web, alltså den del av internet som inte går att komma åt via sökmotorer.

– Han hade köpare runt hela världen, de kom så långt bort ifrån som i Australien. Totalt sålde han till ett 15-tal länder, förklarar Pär Eriksson.

Tullen beslagtog datorer och usb-minnen och fick på så sätt koll på försäljningen.

– När vi gick förbi krypteringarna kunde cirka 2 000 köpare identifieras.

Dessa fick polisen agera mot i ett senare skede.

– Mannen döms för tusentals försäljningar och det är ovanligt, säger Pär Eriksson.

Tullen beslagtog narkotika, anabola steroider, kulsprutepistol, pistol, ammunition, kontanter och bitcoins samt en stor mängd amfetamin. Man har även beslagtagit försändelser med 98,7 gram cannabisharts, 101 gram extacy, 29 998 kapslar tramadol och 2 005 tabletter alprazol.

Verksamheten har haft namnet Erkran eller Er Kran och Cannalounge, och logotyper med dessa namn fanns på mängder av etiketter som hittades i Stenkullenlokalen. Samma logotyper fanns även på bildfiler på de usb-minnen som 43-åringen hade på sin nyckelknippa.

På usb-minnen fanns även såväl privata som publika krypteringsnycklar.

Marknadsför sig

Domstolen slår fast att det är utrett att narkotikaförsäljningen i huvudsak bedrivits från lokalen i Stenkullen.

Det är utrett att 43-åringen har kopplingar till samtliga adresser och brevlådor som använts. Det råder heller inga tvivel om att det är han som har beställt narkotikan och låtit föra in den i Sverige. Han döms därför även för narkotikasmuggling.

Vid gripandet hade han på sig en ryggsäck som innehöll narkotika, en digitalvåg, foliepåsar, en pistol med magasin och patroner samt 159 500 kronor i kontanter.

Polisens nationella operativa avdelning i Stockholm samlade under utredningen in information om Erkran. 43-åringen har marknadsfört sig under namnet med bland annat ”Jag har mycket bra priser på kiloförpackningar Amfetamin.” samt ”behöver du göra BTC till cash? jag har kanske lösningen i en nära vän”. Han har också lagt ut mängder av produktlistor som visar försäljning av olika narkotiska preparat och har fått över tusen positiva omdömen.

Säljer skuld

I utredningsmaterialet finns också exempel på ett brev till en skuldsatt. I detta står det bland annat att om den skuldsatta inte har betalat på utsatt datum ”tillkommer merkostnader, ränta och vinstmarginal som dom vill ha som jag säljer skulden till. Du kan reglerna och det är bara att ta tjuren vid hornen och höra av sig så slipper vi det tråkiga.”

Flera domar

25-åringen har medverkat i mindre omfattning. Han har inte haft samma huvudansvar och inte heller, så vitt det framkommit, tagit del av vinsten. Domstolen menar dock att hans roll inte har varit obetydlig. Han har varit 43-åringens närmaste man och därigenom medveten om att narkotikahandel skett i stor omfattning.

Det var inte första gången de inblandade var i klammeri med rättvisan. 43-åringen förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret, 2014 dömdes han till 6 månaders fängelse för odling av cannabis. 25-åringen förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret, 2013 dömdes han till villkorlig dom med samhällstjänst för misshandel.