Tre villainbrott på nyår

Nyheter

På nyårsaftons kväll upptäckte de boende i tre närliggande hus i Rydsberg i Lerum att det hade skett inbrott i deras bostäder.

Gärningsmännen hade någon gång under nyårsaftons dag eller kväll tagit sig in i två hus på Norra Rydsbergsvägen och ett på Klockgjutarevägen. Anmälningarna om inbrotten kom in till polisen vid 21- till 22-tiden.

I samtliga fall har tjuvarna brutit upp fönster för att ta sig in i bostäderna.

Det är i nuläget oklart vad som har stulits.

Polisen ska göra teknisk undersökning på brottsplatserna under nyårsdagen.