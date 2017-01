Under en stjärnbeströdd himmel

KRÖNIKA

Det är något med att sitta ute en stjärnklar natt som tar fram det bästa hos människan. Att blicka upp mot ett ofantligt himlavalv påminner oss om vår litenhet. Det är paradoxalt nog också insikten om denna litenhet som öppnar upp för vår storhet. Den mest praktiskt sinnade blir för en stund existentiellt reflekterande. Den allvetandes och tvärsäkre blir helt plötsligt ödmjuk.

Folk bråkar i allmänhet inte under intag av stjärnornas glans. De snabba replikerna uteblir. Slagkraften i de rappa kommentarerna känns inte lika förträfflig längre. Stunden manar oss till att lyssna både på oss själva och de omkring oss. Känslan av närvaro infinner sig.

I en värld som känns mer orolig och sluten än på länge, där ordet ”populism” nästan börjat klinga som en gammal klyscha – inte för att ordet inte korrekt beskriver skeenden omkring oss, utan just för att företeelsen populism blivit så vanlig, att vi måste använda ordet om och om igen – i en sådan värld gör det oss gott att söka upp, och låta oss påverkas av, naturens lugnande element. Vatten, vidder, en sprakande brasa, och en stjärnbeströdd himmel i midvintertid.

När denna krönika publiceras, är vi några dagar in på det nya året 2017. Kanske har ett och annat nyårslöfte avlagts? Gott så. Vi mår bättre av att ha ambitioner än inga alls, även om de ”bara” handlar om att gå till gymmet oftare.

Själv kommer jag i vanlig ordning att önska något. Då jag aldrig avlade några nyårslöften under min uppväxt, är min relation till seden svag. Jag visste inte ens om att löftet utgjorde den gängse kutymen och traditionen förrän några år in i min skolgång. Hemma hade vi nyårsönskningar istället. Under högtidlig tystnad skulle man fundera en stund. När man var klar nickade man och skålade. Under inga omständigheter fick man avslöja vad man hade önskat sig, då skulle önskan inte gå i uppfyllelse hette det.

Det finns mycket att önska just nu, och det är aldrig för sent att lägga till en önskan jämte löftet. Önskan som förhoppningen, löftet som ambitionen.

I stilla andakt under en stjärnbeströdd himmel blir vi alla världsmedborgare, och den känslan, om något, kan föra mycket gott med sig. Gott nytt år!