Elever tolkar doldisens världskända låtar

Foto: Daniel Elfvelin David Dahlberg omringad av några av showens dansare under en av hans två sångnummer med Backstreet boy´s.

Lerum

Fyra månader efter repetitionsstarten väntade premiär i Dergården. En skön urladdning tycker David Dahlberg, en av 70-talet kulturskoleelever som tolkar Max Martin.

– Det här var fantastiskt roligt. När det nu är klart är man väldigt tom, men samtidigt upprymd, beskriver han känslan efteråt.



Lärarna på Kulturskolan i Lerum gräver ofta ur låtskatter flera decennier tillbaka i tiden när de väljer tema till de årliga showerna i Dergården. Men den här gången är det fokus från 90-talet och fram till idag när eleverna uppträder med musik signerat den svenske låtskrivaren och producenten Max Martin. Efter onsdagsmorgonens premiär väntar ytterligare tre föreställningar, en ikväll och två imorgon.

Showen sparkar igång med Backstreet Boy´s Everybody innan den rullar vidare med artister som Katy Perry, Robyn och Britney Spears. Den unga publiken på premiärens skolföreställning tänder till som mest under Justin Timberlakes senaste listetta, Can´t stop the feeling, ledmotivet till den hypade biofilmen Trolls.

– I år har vi valt ett modernt tema och både våra elever och publiken tycker att det är roligt med musik som de känner igen, säger Lotta Tipsis.

Men trots samarbetet med alla världsstjärnor är Max Martin själv lite av en doldis. Majoriteten av åskådarna skulle garanterat gått bet på att gissa namnet på den skäggprydde mannen på storbildsskärmen. David Dahlberg, som både sjunger två Backstreet boy´s-låtar och spelar gitarr i bandet, hade ingen större koll på den svenske giganten.

– När jag hörde att det skulle bli Max Martin kände jag igen namnet och visste att han var en producent, men jag hade ingen aning om i vilken omfattning.

Fotnot: Läs en längre artikel om showen i Lerums Tidning nästa onsdag.