Musikalartist på anrik scen

LERUM

Den tidigare Lerumsbon Jesper Blomberg står på Chinateaterns scen – i The Book of mormon.

– Det var en helt fantastisk kväll, säger han om premiären.

Han fortsätter:

– Vi har haft publikrep tidigare men jag hade aldrig kunnat vänta mig att det skulle bli så fantastiskt som det har varit att stå på scen i de ordinarie föreställningarna.

Jesper Blomberg trivs väldigt bra med uppsättningen:

– Vi har alltid ett flöde, det känns lättspelat. Jag är så otroligt glad att jag fick det här jobbet.

– Det har varit en trevlig resa från första början.

The Book of Mormon är en musikal skriven av Trey Parker och Matt Stone, skapare av South Park, och kompositören Robert Lopez. Musikalen har haft stor framgång på Broadway, där urpremiären skedde 2011, och i West End, där den hade premiär 2013. Nu har alltså den religiösa satiren satts upp i Stockholm. I den här uppsättningen spelas musikalens välartade yngling av Linus Wahlgren och kollegan, en absurd science fiction-nörd, av Per Andersson.

Jesper Blomberg, 28 år, har två roller. Han växte upp i Floda och har gått på Lerums gymnasium. Även om Jesper flyttade från Lerum 2010, bor hans föräldrar och bror fortfarande kvar i Floda.

Jesper har haft diverse jobb i olika uppsättningar i Sverige och Danmark sedan han gick ut balettakademins musikallinje i Göteborg.

Det här är dock första rollen i Stockholm, och det var premiär på Chinateatern den 26 januari.

Har du någon intressant anekdot från repetitionerna?

– Vi fick besök av fyra mormoner, som kom från USA och var här på mission. Det var otroligt spännande.

– De hade inte sett föreställningen själva och fick inte roa sig när de var på mission, men hade vänner som hade sett den. Det var väldigt bra av produktionen att de bjöd in dem.