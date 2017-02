Räddningstjänst kan bli billigare för Lerum

Kommunen

Lerums avgift till räddningstjänstförbundet kan komma att sänkas rejält. Ett förslag om att göra om medlemsavgifterna kan snart klubbas igenom och där är Lerum den stora vinnaren. Avgiften för kommunen kan sänkas med 7,5 miljoner kronor om året.



I dagsläget betalar Lerums kommun 33,1 miljoner kronor per år till Räddningstjänsten Storgöteborg. Men från och med nästa år kan den kostnaden sänkas till 25,6 miljoner kronor. Det sker ifall avgiftsmodellen till förbundet görs om efter ett förslag som just nu ligger ute på remiss hos de sex medlemskommunerna. Under onsdagens kommunstyrelsemöte ska Lerums politiker fatta beslut i frågan.

Betalar orimligt mycket

– Det är ett jättebra förslag. Det är Lerum som lyft frågan i förbundfullmäktige och pekat på hur orimligt mycket kommunen betalar, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S).

Finansieringen av den gemensamma räddningstjänsten sker genom en årlig avgift som är individuellt anpassad för varje kommun. Avgifterna beslutas när varje kommun går med i förbundet och baseras på deras kostnader för räddningstjänsten samt olika riskanalyser. Lerums avgift beslutades när de gick med 2007.

I den föreslagna modellen ska istället folkmängd och landarealen i kommunen vägas samman för att få fram avgiften. Förhoppningen har varit att göra det hela mer transperant och enkelt.

En vinstlott

För Lerum skulle en omgörning vara en vinstlott. Av de sex medlemskommunerna skulle Lerum tjäna mest på den nya avgiftsmodellen och sänka kostnaden från dagens 828 kronor per invånare till 640 kronor. En sänkning på totalt 7,5 miljoner kronor per år. För andra kommuner, som Härryda och Partille, skulle ett nytt system innebära en höjning.

För att inte avvikelsen från dagens kostnad skulle bli för stor har man även skjutit till en fast, årlig avgift för Göteborgs stad på 75 miljoner kronor.

Att förslaget går igenom förutsätter att alla medlemmar accepterar det. Något som kan vara svårt i kommuner som måste höja sin avgift. Men att Lerums politiker vill detta verkar det inte råda något tvivel om enligt Dennis Jeryd.

– Det är inte världens svåraste beslut att fatta. Det finns ingen baksida för Lerum, bara en kraftigt sänkt avgift.

Några konkreta planer på hur pengarna som sparas in årligen kan komma att användas har han ännu inte men pekar på att skola och äldrevård alltid behöver mer resurser.

– Det är inga problem att hitta hål att stoppa det här i, säger Jeryd.

Redan 2015 ville det förra kommunalrådet Henrik Ripa (M) slopa dagens modell till förmån för ett mer jämlikt system efterfrågades. Nu verkar förändringen på gång och han konstaterat glatt att ”trägen vinner”.

– Det är oerhört positivt att vi lyckats få fram en lösning som bättre speglar verkligheten. Det var verkligen på tiden, Lerum har betalat en alldeles för hög avgift i många år, säger han.

Får han välja bör pengarna som sparas in gå till skolan.

– Vi gick till val på att göra Lerum till Sveriges ledande skolkommun och den frågan känns ju fortfarande aktuell.