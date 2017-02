Satsningen på egna företaget blev framgångssaga

lerum

Johannes Hulthe

Familj: Hustrun Anna och två barn samt en katt

Ålder: 46 år

Bor: Villa i Lerum

Gör: En av grundarna av Antaros Medical, som han också är vd för

Intressen: Familjen, att umgås med släkt och vänner, resor, musik, innebandy, tennis, löpning och jakt

Aktuell: Vann nyligen Göteborgs Companipris



En nära-döden-upplevelse fick Johannes Hulthe att omvärdera sitt liv.

Han sa upp sig från sitt trygga jobb och startade ett eget företag, som nyligen har tilldelats Göteborgs Companipris.

Familjen, bestående av hustrun Anna och de två sönerna, har alltid varit oerhört viktig för Johannes Hulthe. Yrkeslivet är också viktigt. Johannes är en av grundarna till Antaros Medical. Han var tidigare adjungerad professor med särskilt fokus på hjärt- och kärlsjukdomar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, och har också haft flera tunga chefsjobb på AstraZeneca. Det var dock så att han efter en mycket allvarlig sjukdomsperiod blev varse att han behövde omprioritera i sitt liv.

– Jag är väl den personlighetstypen som lätt tar på sig för mycket arbete, som vill att det ska bli så bra som möjligt. Extremt resultatinriktad, med fokus på jobbet, konstaterar han.

Det var 2009 Johannes blev sjuk i det han först trodde var influensa.

– Jag hade jättehög feber, och det gick några dagar när jag bara låg och inte blev bättre. Sedan började jag hallucinera.

Hade blodförgiftning

Johannes togs in på sjukhus. Där konstaterade läkarna att han hade blodförgiftning. Han lades i respirator, och där fick han ligga kvar under två veckor.

– När jag vaknade sa läkaren att han inte hade trott att vi skulle pratas vid igen, så nära var det.

Det var en oerhört tuff period. Johannes var sjukskriven i sex månader när han kom hem från sjukhuset.

– Jag vet inte orsaken till att jag blev sjuk, men tänker att det mycket väl kan ha spelat in att jag hade arbetat så hårt under en så lång period. Och tänkte att nu får jag tänka om.

Redan då funderade han på att starta ett eget företag men idén var inte riktigt mogen, och när Johannes blev erbjuden ett jobb på AstraZeneca, som global chef för klinisk forskning inom hjärta, kärl och metabolism, tog han det. Jobbet var i USA, och familjen flyttade med.

– Det var stor skillnad från Sverige. När jag började kom jag in i jeans och uppförde mig som jag var en i gänget, jag sa hej allihop och berättade att det fanns vissa saker med jobbet som jag inte kunde så väl, men att jag skulle lära mig. Det gick inte hem.

Johannes var tvungen att adaptera till det mer hierarkiska amerikanska företagsklimatet. Men han trivs bättre med den lite plattare organisationen i Sverige.

– Min chefsstil är att hitta ett mål som vi ska försöka nå tillsammans. När jag var yngre ledde jag en del körer och där blir det tydligt hur bra det kan bli när alla strävar åt samma håll, helheten blir bättre än delarna.

– Jag tror också att det är oerhört viktigt att människor får utrymme att växa.

Slutade trygga jobbet

När familjen flyttade hem från USA återvände Johannes till företagets avdelning i Mölndal. Ett år senare valde han dock att lämna sitt trygga jobb för att starta eget företag – Antaros Medical – tillsammans med två kollegor från Uppsala och en kollega från AstraZeneca.

– Jag tror att jag varken hade tagit jobbet i USA eller startat det egna företaget om jag inte hade blivit så sjuk tidigare. Det har nog fått mig att prioritera på ett annat sätt. När jag blir gammal vill jag inte fundera på om jag hade klarat av att starta ett eget företag eller inte.

Och satsningen har visat sig gå oerhört bra.

– Jag och min kollega Lars hoppade av från två fantastiskt roliga jobb på AstraZeneca för att vi trodde så mycket på vår idé. Och nu står vi här med 21 anställda.

– Det kändes viktigt och fint när vi dessutom fick Göteborgs Companipris.

– I motiveringen sa de att företaget ska tjäna som föredöme, att det handlar om innovativt entreprenörsskap, samarbete, starkt medarbetarperspektiv och sunda finanser. Det var väldigt betydelsefulla ord.

Ligger i framkant

Antaros Medical arbetar med läkemedelsföretag i hela världen och utvärderar hur nya läkemedel fungerar på människa med hjälp av innovativa avbildningsstudier med hjälp av magnetkamera och PET-kamera.

– Företaget ligger i absolut framkant när det gäller utvecklingen av dessa tekniker, av företagets 21 anställda är nio disputerade och ett flertal professorer.

Hade en tydlig idé

När företaget startades hade Johannes och kollegan Lars Johansson sitt kontor i Johannes husbil. Ganska snart fick de dock besked om att de fick flytta in i den företagsinkubator, BioVenture Hub, som AstraZeneca etablerat i Mölndal.

De hade en tydlig idé om hur de ville utveckla företaget. Men egentligen var det det enda de hade.

– Båda två kände att det var viktigt att vi fick vara fria att utveckla företaget efter eget huvud.

Det innebar bland annat att de valde att inte ta in kapital från riskkapitalbolag, tillväxten sker organiskt.

Vill hjälpa

Yrkesvalet var någorlunda utstakat sedan barnsben. Johannes familj flyttade till Floda när han gick i lågstadiet, de hade tidigare bott i Östergötland och Dalsland.

– När jag gick i trean flyttade vi till Floda, och där blev vi kvar. Pappa blev stadsarkitekt i Lerum och mamma jobbade på Alléskolan.

Johannes gick i Hästhagenskolan, Alléskolan och Lerums gymnasium, där han läste Naturvetenskaplig linje. Sedan studerade han medicin vid Göteborgs universitet.

Varför just medicin?

– Det finns flera skäl. Jag är väldigt fascinerad av att försöka förstå hur saker fungerar, och av biologi.

– Sedan tyckte jag att det skulle kännas bra att arbeta med något som är meningsfullt, att kunna hjälpa människor.

Under medicinstudierna märkte han att han var väldigt intresserad av forskning.

– Jag började en doktorandtjänst på Sahlgrenska sjukhuset där jag studerade orsaker till åderförkalkning och hjärtinfarkter.

– Som läkare arbetar man oftast direkt med patienter men min passion är snarare att läka på ett övergripande plan.

Varför valde du att forska om hjärt- och kärlsjukdomar?

– Det finns två skäl. Det är många i min släkt som har dött av hjärtinfarkt, och därför är ämnet särskilt intressant för mig. Sedan hade vi också en fantastiskt inspirerande föreläsare som fick mig att vilja veta mer.

Johannes arbetade som forskare under många år och blev docent 2002, ungefär samtidigt började AstraZeneca visa intresse för forskningen.

Efter att ha arbetat ett tag kände han att han ville påverka mer, vara den som fattade beslut.

– Jag tänkte att nu vill jag bli chef, nu vill jag bestämma.

Så blev det också. Han var 35 år när han fick jobb som chef inom sitt område med 60 läkare under sig.

– Jag drivs av nyfikenhet, men har också ett starkt driv i att det måste hända något.

På AstraZeneca fick han verkligen fick möjlighet att arbeta med läkande på ett övergripande plan.

– Jag var med om att få två nya mediciner godkända i USA och Europa. Det är en fantastisk känsla att veta att miljoner patienter kan ha nytta av det arbete vi utfört.

– Samma sak nu på Antaros Medical. De resultat vi får fram med hjälp av våra tekniker kommer i förlängningen öka möjligheten till att patienter får tillgång till nya effektiva mediciner.

