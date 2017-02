Två inbrott i bostäder

lerum

Två bostadsinbrott anmäldes i Lerum på onsdagseftermiddagen.

Vid 16.30-tiden fick polisen kännedom om att det inträffat ett inbrott i en bostad på Stamsjövägen. Vid 19-tiden anmäldes ett bostadsinbrott på Brännås backe, som ligger i närheten av Stamsjövägen. I båda fallen ska tjuvarna ha tagit sig in via ett fönster. Det är i nuläget oklart vad som har stulits. Polisen ska under dagen genomföra tekniska undersökningar i bostäderna.