Andra chansen för Dismissed

Lerum

På lördag får Lerumsbandet Dismissed en andra chans att ta sig till Melodifestivalens final.



Dismissed tävlade vid Melodifestivalens andra delfinal i Malmö den 11 februari. Bandet lyckades då inte ta sig direkt till finalen med sin låt Hearts align, men gick vidare till andra chansen.

På lördag kväll står Lerumsbandet åter på Melodifestivalscenen, då i Linköping, för att ånyo försöka knipa en biljett till finalen på Friends arena den 11 mars.

Andra chansen består av fyra dueller, där den vinnande artisten i respektive duell går vidare till finalen. Dismissed startar i den tredje duellen och möter då Boris René som tävlar med låten Her kiss.

Övriga dueller under kvällen är: FO&O,Gotta thing about you – De vet du, Road trip

Axel Schylström, När ingen ser – Lisa Ajax, I don’t give a

Anton Hagman, Kiss you goodbye – Loreen, Statements