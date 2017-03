Liberalerna välkomnar Moderaternas kovändning

Debatt

Moderaterna hävdar i Lerums Tidning för två veckor sedan att den nuvarande politiska organisationen har utmynnat i ett demokratiskt problem. Beredningarna under kommunfullmäktige (KF) utpekas som huvudorsaken.

Vi liberaler är förbluffade över denna kovändning, samtidigt som vi välkomnar att Moderaterna äntligen konstaterar hur den ”nya” politiska organisationen minskat det politiska intresset och ökat maktkoncentrationen till kommunstyrelsen och förvaltningen.

Liberalerna var redan från början emot denna förändrade organisation när den infördes för tio år sedan, då vi såg just maktkoncentrationen som ett av huvudproblemen. Vi har också under åren ifrågasatt och stått upp mot flertalet förslag från bland andra Moderaterna om att fortsätta maktkoncentrationen genom att successivt minska beredningarnas egenmakt och därigenom de flesta aktiva Lerumspolitikers möjlighet att påverka politiken. Dessutom har uppdragen gått från att långsiktigt styra kommunen, till exempel i form av framtagande av kommunens vision, till att idag till större delen utgöra uppdrag där beredningarna ska stötta förvaltningen.

Vi har haft den nuvarande organisationen i tio år nu. Moderaterna var ett av de starkast pådrivande partierna och målet var att vitalisera KF, bland annat genom att beredningarna skulle driva diskussionen i KF inom sina respektive område.

Organisationen har utvärderats tre gånger tidigare med olika utgångspunkter. Vid den första, under mandatperioden 2006-2010, var direktiven från den moderatledda kommittén NYPON (ansvarig för införandet av den nya organisationen) och KF:s ledning att man bara fick kommentera saker så att mindre justeringar kunde göras. Den mycket kritiska rapporten från beredningarna spreds aldrig. Den moderata KF-ordföranden ledde utredningen för hela den politiska organisationen, där man glömde att utvärdera KF:s vitalisering, det som var kärnan i hela omorganisationen, vilket påtalades från liberalt håll vid rapporteringen i KF. Den andra utvärderingen under förra mandatperioden under en liberal KF-ordförande ledde bland annat till en ökad öppenhet mellan beredningarna och förvaltningen.

Under den nuvarande majoriteten har den tredje utvärderingen skett. För första gången har man då utrett hur resultatet av beredningarnas arbete används i kommunen. Man kom då fram till att endast 3 av 21 rapporter har tillvaratagits. Rapporter som det tagit cirka 60 fritidspolitiker flera år att ta fram. Dessa personers intresse och engagemang hade kunnat kanaliseras på ett betydligt effektivare sätt för att resultera i förbättringar i kommunen som kommer medborgarna tillgodo.

Nu startar en majoritetsinitierad utvärdering av organisationen utan moderata förtecken om att den ska vara i begränsad omfattning. Liberalerna ser fram emot denna förutsättningslösa utredning och de påföljande politiska diskussionerna där förhoppningsvis fler politiker i slutändan ska känna sig engagerade i besluten hur vi styr vår kommun.

Avslutningsvis, så välkomnar vi Moderaternas senkomna insikt att beredningarna och den nuvarande politiska organisationen leder till maktkoncentration och att detta i grund och botten är ett stort demokratiskt problem. Kanske finns äntligen en politisk majoritet för att skapa en organisation där fler kan påverka de politiska besluten.

Kommunfullmäktigegruppen och styrelsen för Liberalerna Lerum