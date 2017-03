Trädtopparna ett bättre mål än stjärnorna

TRÄNING OCH HÄLSA

Träningstrender 2017





Emma Thun, Actic

– Funktionell träning liksom högintensiv träning går bra, men även lugnare pass som pilates fortsätter vara populärt och självklart kan även träning i lugnare tempo fortfarande vara effektivt. Gruppträningspass inne på gymgolvet har gått upp som en raket och blivit otroligt populärt både för unga, medelålders och seniorer.



Beatrice Otterberg, Nordic Wellness

– Det vi ser hos oss är att intresset för yoga har ökat enormt. Vi har flera klasser i veckan som alla är fullbokade med långa köer. Intresset för att ta hjälp av en PT är också väldigt stort. Både nybörjare och redan vana träningsmänniskor anlitar en PT för att få den hjälp de behöver för att nå sina resultat, komma igång med träningen, komma igång efter en graviditet med mera.



Ola Kjellman, Endorfin

– Exxentric ( svänghjulsträning) är en träningsmetod som kommer starkt på prestationsträningsmarknaden.

Inom gym/fitness så ser vi en liten mättnad på nya träningsmetoder/utrustning då det varit helt hysteriskt i flera år. Annars är ju nygammal utrustning som Viper och TRX fortfarande stora och växer än. Vi ser en direkt minskning av balansbollar/bosubollar då det bevisligen är förhållandevis ineffektivt.



Ida Öberg, Friskis och Svettis

– Passen blir mer atletiska. Man vill ha bra grundkondition och både pass med vikter som cirkelgym och cirkelfys går bra, men vi ser också nya pass som kommer med rent fokus på kondition. Sports athletics är ett sådant pass som har idrottens fyspass som förebild. Spinningen fortsätter att dra fulla pass sju dagar i veckan och yogan fortsätter att gå bra. Vi ser fortfarande trenden där man kombinerar sin träning, exempelvis kör man ett tungt styrke- eller fyspass och avslutar sedan med ett härligt yogapass.



Susanne Karlsson, Portens gym

– Jag upplever inte en trend längre utan snarare att man blir mer medveten om att träning påverkar både fysiskt och psykiskt. Framför allt hos äldre.



Nils Ivanson, Fitnessportalen

– Vi ser en ökande trend för träning med skivstång och även ett stort intresse för naturliga råvaror och matlagning.

Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna. Ett dumt ordspråk att följa i träningen, enligt kommunens gym. Här är deras tips för att behålla motivationen innan du springer in i den berömda väggen.

Årsskiftet är en symbol för något nytt. Inte minst när det kommer till livsstil är det vanligt att folk använder sig av samma strategi som när datorn kärvar, de gör en ctrl+alt+delete på sig själva och startar om. Ofta fylls kalendern med träningspass. Enligt kommunens gym är det inte ovanligt med nya kunder som kommer på besök både fem och sex dagar i veckan.

Men för de genomsnittliga motionärerna är detta ett överambitiöst träningsupplägg där de gräver sina egna fallgropar. När vi nu kommit fram till början av mars är det många som står och vajar på gropens kant – träningsfrekvensen minskar kraftigt för att kanske sedan utebli helt.

LT kontaktade kommunens alla gym som har flertalet råd för att göra träningen varaktig.

– Starta med kanske två, tre pass i veckan och variera träningen. Gärna ett styrkepass, ett konditionspass och ett lugnare pass som yoga eller flex i veckan, tycker Ida Öberg, verksamhetsledare på Friskis och Svettis.

Pröva dig fram

Även Susanne Karlsson, delägare av Portens gym, tipsar om att ”börja träna försiktigt och öka successivt”, och hon påpekar även vikten av att hitta något kul som motiverar. Emma Thun, platschef på Actic, uppmanar till nyfikenhet.

– Träning är njutning, inte plåga. Självklart kan vissa pass vara tuffa och måste kanske vara tuffa för att nå utsatt mål, men all träning ska inte kännas motig. Hitta då istället träningsformen eller intensiteten som passar just dig. Gruppträning finns i många former, kanske ska du testa att styrketräna på ett nytt sätt? Gå en crawlkurs? Det finns så många alternativ, säger hon.

Hanna Petersson och Ida Houshmand jobbar båda på Nordic Wellness och har hittat sätt att träna på som passar dem. Hanna kombinerar gymmet med gruppträningspass och hon är själv instruktör.

– Det är roligt att träna i en grupp för då dras man med i stämningen och energin, men tränar jag på gymmet är jag helst själv. Då sätter jag på mig hörlurarna och fokuserar på mig själv, tränar jag tillsammans med någon annan är det lätt att det inte blir lika effektivt, tycker hon.

Ida väljer oftast gymmet och tränar mycket med fria vikter. Liksom Hanna koncentrerar hon sig i allmänhet bättre när hon tränar på egen hand.

– Men ibland när jag är trött behöver jag hjälp med motivationen och då är det bra att ha med en vän som pushar, och då och då går jag på gruppass där jag får motivation av instruktören och alla som är med på passet, säger hon.

Även ur andra aspekter kan det vara givande att träna med en kompis.

– Det är bra att få inspiration och bryta mönster, annars fastnar man lätt i samma rutiner.

Vill slippa operation

På Portens gym i Floda sitter Jan Johansson på en motionscykel. Han spelar tennis i Lerums TK två dagar i veckan och sedan många år blir det även två pass på gymmet. Jan har idrottat i hela sitt liv och 80 år gammal tycker han fortfarande att det är minst lika viktigt att hålla igång.

– Det gör att jag mår bättre, håller ålderssjukdomar borta och förhoppningsvis gör det att jag blir äldre.

Den starkaste motivationen till att gå till gymmet är den artros som han har i båda knäna.

– Det är viktigt att jag håller igång lårmuskler och vader. Nästa steg är operation och det vill jag inte så jag försöker träna för att slippa, säger han.

Flitig med pennan

När Jan får frågan om han har några tips till personer som har svårt att motivera sig plockar han fram en liten svart anteckningsbok. I den för han noggrann statistik och stannar till på en sida med rubriken rodd. Där kan han till exempel se hur han drog 338 drag på 14 minuter den 26 april förra året, ett resultat som han förbättrade till 417 drag på motsvarande tid den 14 februari i år.

– Har man inte en sån här så ser man inte sina förbättringar, säger han.

En strategi som sannolikt skulle få tummen upp av all gympersonal som LT varit i kontakt med. Kontentan av tipsen är att undvika misstaget att bara kasta sig rakt in i träningen utan någon egentlig tanke bakom.

– Om resultaten uteblir så kommer snart vem som helst tappa sugen. Planera och strukturera din träning, ta hjälp om det behövs, säger Ola Kjellman, personlig tränare på Endorfin.

Hitta rätt nivå

Nils Ivanson, delägare av Fitnessportalen, talar om att utmana sig själv, men samtidigt inte sätta upp mål som inte går att uppnå. Beatrice Otterberg, platschef på Nordic Wellness, sammanfattar på ett kärnfullt sätt hur hon tycker att en motionär bör gå tillväga.

– Sätt ett realistiskt mål, ha delmål och ha en handlingsplan, säger hon.

Med andra ord kan det vara en fördel att inte stirra mot stjärnorna, utan fokusera på grenarna på vägen upp mot trädtoppen.

