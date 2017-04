Daniel har målat sedan han var barn

GRÅBO

Daniel Pertovt är fritidsledaren som brinner för sitt jobb, men han är också en sann konstnärssjäl.

Han har målat tavlor så han skulle lätt kunna ha en utställning, men drar sig, eftersom han lider av separationsångest.

– Jag har väldigt svårt att skilja mig från saker, men jag försöker lösa detta. Min flytt till Jugoslavien och att sedan flytten tillbaka till Sverige har präglat mig.

Daniel är uppvuxen i Gråbotrakten, men då han skulle börja första klass valde familjen att flytta till Slovenien, som var föräldrarnas hemland. Där blev de kvar under fem års tid.

– Där hade jag hela släkten och visst påverkade den här tiden mig. Det är skillnad att bo och leva i ett land än att bara vara turist.

– Den första tiden var jobbig då jag inte kunde språket och de hade en skolform som var helt annorlunda än i Sverige. Den var väldigt sträng och det var inte ovanligt med kvarsittningar om man inte klarade en uppgift.

Efter fem år flyttade familjen tillbaka till Olstorp och Daniel började på Röselidsskolan. Som den fritidsledare han idag är besökte han flitigt gården. Han säger att det för honom var naturligt, eftersom det var där han hade sitt umgänge.

När det var dags att välja gymnasium blev det Schillerska i Göteborg och den estetiska linjen, som var ett självklart val för Daniel.

– Redan som barn började jag måla och det var ett sätt att få utlopp för det kreativa i mig. Det finns fortfarande kvar.

– Jag har alltid bilder i huvudet som jag vill måla, det handlar bara om att tiden inte finns.

Efter gymnasietiden följde några år då Daniel hade ströjobb lite här och där och säger att han levde lite hur som helst. Under den här tiden sjönk han också djupt ner i den elektroniska musiken.

– Jag hankade mig fram och levde i musikkulturen. Musiken betyder väldigt mycket för mig även idag, och hemma har jag en musikstudio.

Vid sekelskiftet sökte Daniel till konstskolan i Falkenberg, där han studerade i två år, samtidigt som han DJ:ade i Halmstad. Därefter gick han vidare till Dômen konstskola i Göteborg.

– Jag har sålt några konstverk, men även här har jag svårt att skiljas från dem. Det är också viktigt vem jag säljer till. Jag gillar inte heller att sätta min underskrift på tavlan, det stör kompositionen. Jag signerar hellre namnet på baksidan.

– Det största jag gjort är en oljemålning på Storkgatan i Göteborg, som är tolv meter lång. När jag målade den upptäckte jag att jag inte vill göra beställningsjobb. Det förstör helt enkelt skapandet och jag blev kvävd.

Idag bor Daniel i ett hus i Olstorp som han delar med en vän. Att sätta sig i en lägenhet är enligt honom uteslutet.

– Eftersom jag spelar mycket hög musik, skulle jag störa grannar och själv behöver jag en plats där jag inte behöver svara för vad jag gör.

Daniel är väldigt förtjust i att resa och gör det så fort tillfälle ges. Han tycker om exotiska platser, där han är öppen för möten med andra människor. Nu senast var han i Thailand, som ensamresenär.

– För mig betyder resandet att väcka mitt sinne, vilket är svårt i den statiska vardagen.

– Att resa ensam betyder också att jag slipper förklaringsstadiet. Jag menar inget illa, verkligen inte, men ibland är det skönt att få göra saker utan att någon vill veta varför.

Oftast har Daniel sitt långa hår i en knut i nacken, men det händer att han släpper ut det och vem liknar han då?

– Det finns de som gett mig smeknamnet Jesus.

Ganska passande då ett av Daniels stora intresse är att diskutera religion och filosofiska frågor. Han berättar att han funderat mycket och under en tid var han mycket involverad i den kyrkliga miljön.

– Jag var djupt kristen och lämnade allt, till och med konsten, under nästan två år.

– Jag gick djupt in i frågorna och stötte på likasinnade, men det gjorde också att jag stötte bort de jag älskade och behövde.

– Min familj är medlemmar i katolska kyrkan, men nu är jag färdig med det. I förra veckan begärde jag utträde.

När han för första gången sökte ett stadigt jobb var det på Hjällsnäs fritidsgård. Och han fick det.

– Jag kände att det var tid för mig att hamna någonstans och jag är glad att det blev just här och med de här människorna.