Bussdörren tog en bit av nästippen

Debatt

Efter långvarig och plågsam inflammation i knäleden på grund av överbelastning, travat kyrkogården fram och åter flertal gånger i cirka åtta kilometer. En något luttrad son säger: Morsan, du är inte femtio längre. Då beslutade jag mig för att göra vad alla sa åt mig att göra, att ta bussen – tryggt och bra.

Jag inhandlade påskliljor för att plantera på graven, gick till busstorget och inväntade där Gråbobussen för vidare transport. Tillfreds med livet, en ganska solig dag, i lugn och ro och frukt till behov hade jag med mig – tänk aldrig så – då slår ödet till.

Bussen kom in och jag skulle gå på i mittendörrarna. Just som jag rullat in rullatorn och stod i dörrhålet hände det som jag alltid ängslats för –pjoff, sa det och dörren slog igen med kraft, rakt i ansiktet på mig. Den tog en bit av nästippen i förbifarten och som ett knytnävslag i bröstet, vilket slungade mig rakt baklänges ut ur bussen. Det kändes som det small till i bakhuvudet när jag landade – tjock vinterluva tog värsta stöten.

Jag låg på rygg och kved och tänkte låt inte detta ha hänt, låt inte detta vara sant – men det var det ju.

Folk kom till, någon drog mig på benen – jag var absolut i mental chock, men under hela förloppet vid medvetande och sans – och (of course) häftigt motståndare till ambulanstillkallande. Har inte tid med sådant, jag är på väg till kyrkogården nu – dead or alive – hindra mig ej!

Men människa, du blöder ju bak i huvudet och ur näsan, sa man till mig och ringde efter ambulansen. Jag tänkte på sonen som alltid hävdat att om morsan har fått något i skallen kan inte tjugo vilda hästar ändra på det.

Dessvärre är det sant, men nu kom ambulansen med Stig och Ulrika ombord. Förtjusande människor, som synade min skalle och fann skadan ej vara i behov att sys ihop, rengjorde och plåstrade näsan. Till lasarettet skulle jag inte, bestämde jag – jag har varit med förr – det trodde de på. Jag var klar och redig. De sa att de skulle köra mig hem.

Påskliljorna, kved jag nu igen, de var nu mer slokörade än vad jag var. Stig och Ulrika såg ut som om de skulle vilja gråta – istället gapskrattade de och så kom det sig väl att jag är den enda i Lerum som anlänt till kyrkogården fastspänd i en ambulans och fick planterat mina påskliljor på graven. Det var vad som hände – skakig och darrig var jag – men vinkade glatt farväl till ambulansen när den återvände – utan mig.

Viss finns det en sens moral, entydigt och klart. Gå aldrig någonsin på i mellandörrarna på en buss med barnvagn eller rullator utan att vidtala bussföraren först. Det har jag nu fått lära mig – dyrköpt sannerligen – och mycket smärtsamt. Under lång tid. Fysiskt – som psykiskt.

Elisabeth Raborn