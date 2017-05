Det händer under Växtrum

Lerum

Nästa helg invigs årets upplaga av Växtrum. Årets program innehåller många punkter och sträcker sig ända in i september.



Mattias Christenson är projektledare för Växtrum. Han är väldigt nöjd med årets program.

– Det är bredare, bättre och blommigare än någonsin. Jag tycker att vi har en bra bredd, med bland annat spännande föreläsare men även en del nya grepp som fotoutställningen vi har i Dergårdsgalleriet, säger han.

Det handlar om en fotoutställning som är ny för i år där samtliga sex Växtrumsdesigners – Hannu Sarenström, Simon Irvine, Karin Berglund, André Strömqvist, Gunnel Carlson och Gerben Tjeerdsma – kommer att ställa ut sina egna bilder.

Vernissage hålls i Dergårdsgalleriet 12 juni och utställningen kommer sedan att pågå fram till 10 augusti.

Invigning

Men först väntar invigningen som sker lördag och söndag 3-4 juni.

Under den helgen kommer årets Växtrumsdesigners Gunnel Carlson och Gerben Tjeerdsma och deras respektive team finnas på plats för att visa upp årets nya Växtrumsplatser, Aspen Sol och Snödroppslunden. Mer om platserna finns att läsa i artikeln på sidan här intill.

Mattias Christenson vill särskilt lyfta fram de frivilliga i de två teamen, vars insatser är en förutsättning för att Växtrumsplatserna ska bli till.

– En stor eloge till alla de som kämpar på platserna och gör det här möjligt. Det ska vi alla som Lerumsbor vara tacksamma för, säger han.

Under invigningshelgen kommer det även att anordnas guidade vandringar längs Säveåpromenaden under ledning av Stefan Larsson från Naturskyddsföreningen i Lerum och Karin Hvit, trädgårdsmästare.

Guidade visningar kommer även att hållas under fem onsdagar under juni och juli samt två söndagar i augusti, under ledning av Karin Hvit. Promenaden är 3,8 kilometer lång och tar cirka två och en halv timme att gå.

Plantbytardag

Onsdag 7 juni är det plantbytardag i Nyebroparken. Då kan den som vill ta med sig sina plantor och kanske komma hem med en annan planta. Det kommer även att finnas växter att köpa.

Samma dag håller kost- och livsstilscoachen PO Osbeck en föreläsning om hur det vi äter påverkar vår hälsa. Föreläsningen som hålls på Bio Vågen är kostnadsfri men kräver föranmälan.

Torsdag 8 juni anordnar Lerums bibliotek högläsning för vuxna vid Aludden.

Lördag 10 juni är det dags för Växtrums familjelördag med Sparbanken Alingsås. Även den sker i Nyebroparken. Det kommer bland annat att bli tipspromenad, fågelholksverkstad och yoga för hela familjen.

Föreläsningar

Flera föreläsningar väntar därefter, samtliga på Aludden. Först ut är Växtrumsdesignern Gunnel Carlson 12 juni. Dagen därpå, 13 juni, gästar jordexperten Niklas Vestin och ger praktiska råd om bland annat hur man väljer jord och får grönskan att frodas i trädgården.

14 juni håller Växtrumsdesignern Gerben Tjeerdsma en föreläsning om bland annat jord, vatten och näring för lundväxter. Sist ut, 15 juni, är frilansjournalisten Maria Soxbo som driver inredningsbloggen Husligheter. Hon kommer bland annat att bjuda på konkreta tips om hur du kan inreda din bostad med ”lika delar hjärta och hjärna”.

Samtliga föreläsningar är kostnadsfria men kräver föranmälan.

Årets Växtrumsprogram avslutas i september med fladdermusspaning 6 september under ledning av Stefan Larsson från Naturskyddsföreningen och en föreläsning 10 september av Karin Hvit. Karin Hvit ska berätta om hur man skapar en trädgård för njutning.

Hoppas på många

Mattias Christenson hoppas att många ska hitta till Växtrumsplatserna under tiden som årets Växtrum pågår.

– Jag hoppas att ännu fler Lerumsbor från alla våra kommundelar tar chansen att själva gå och uppleva promenaden, den blir mer och mer utsmyckad för varje år. Jag hoppas även att man tar med sig sina kompisar och visar slingan när man får besök.

Allt talar för att evenemanget kommer tillbaka även nästa år.

– Det arbetat vi för fullt med parallellt. Vi är redan i full gång med att identifiera nya Växtrumsplatser och hitta nya designers, säger Mattias Christenson.