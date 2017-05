EM-mästare med sikte på Tokyo

Segling

En av Sveriges två hetaste seglare just nu bor i Lerum. I lördags blev Carl-Fredrik Fock Europamästare i 470 tillsammans med Marcus Dackhammar.

– Framför allt är det här en boast för självförtroendet, att vi är där vi vill vara och kan pusha oss ännu hårdare mot Tokyo, säger Carl-Fredrik Fock.



Det är en nöjd och glad Carl-Fredrik Fock som på måndagseftermiddagen svarar i telefon under en mellanlandning i München.

– Det känns jättebra och det var extra kul att slå australiensarna, säger han.

Att sätta Europas bästa seglare på plats är en topprestation bara det, för det var ett öppet mästerskap med flerfaldiga världsmästarna och OS-medaljörerna Mat Belcher och Will Ryan från Australien som de tuffaste konkurrenterna.

Bemästrade svår vind

Så sent som för två veckor fick svenskarna se sig slagna av det australiensiska paret, men utanför Monaco hade varken de eller någon annan besättning i världseliten något att sätta emot under en hackig tävlingsvecka. Ofta var det svag vind men ibland även väldigt hård vind och en del race fick skjutas upp eller ställas in, och under torsdagen gick deras båt sönder. Men inget kunde störa duon från GKSS som behärskade de svåra förhållandena bäst och vann med stor marginal.

– Vi seglade väldigt mycket förra året och var med det svenska teamet i Rio. Nu känns det som att all den träningen ger resultat. Vi har tagit ett steg upp och har en bra inställning, vi vet att vi har bra fart och kan manövrera på ett bra sätt. Och vi vågar ta lite större risker, säger Carl-Fredrik Fock.

Den här veckan väntar lite vila och firande hemma i Sverige, men han stannar inte upp och njuter någon lång stund. Snart väntar ny världscuptävling i Spanien. Utöver det avslutade Europamästerskapet är sommarens VM i Grekland årets stora mål, men det verkliga målet ligger längre fram i tiden. Närmare bestämt om tre år.

– Vi är i inledningen av satsningen mot OS i Tokyo och det känns bra att vara på rätt väg.

Etta på världsrankingen

Segern var den största svenska framgången i 470 på många år. 2004 kom Johan Molund och Mattias Rahm tvåa i VM. För att hitta årtalet för det senaste EM-guldet får vi backa bandet ytterligare. Samma duo vann EM 1999.

Svenska Seglarförbundet utser Carl-Fredrik och Marcus till ”Sveriges hetaste besättning just nu”. Redan innan mästerskapet toppade de världsrankingen. I slutet på mars kom de tvåa i stortävlingen Trofeo Princesa Sofia på Mallorca och upprepade placeringen i världscupen i franska Hyeres för två veckor sedan.

I Lerums Segelsällskap gläds man stort åt framgångarna för Carl-Fredrik Fock, som då och då hoppar in som tränare i klubben.

– Det är riktigt kul att Carl-Fredrik fick till det. Han har kämpat hårt och haft en bra utvecklingskurva. Hoppas att det här håller i sig, men det brukar det göra för dem som knäckt koden, säger Less Lars Engström.

Vad betyder en sådan här framgång för er klubb?

– Det är svårt att bedöma, men under många år har vi haft flera stjärnor som kommer tillbaka och hjälper till, till exempel Anna Östling, Karin Almquist och Emil Cedergårdh. Våra ungdomar träffar dem och vet att om de vill satsa och tränar på så kan de nå hur långt som helst.