Fortsatt stora investeringar i majoritetens budget

Kommunen

Majoriteten föreslår fortsatt stora investeringar de kommande tre åren. Delar av dessa ska finansieras med nya lån.



Majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet presenterar nu sitt gemensamma budgetförslag för åren 2018-2020. De fyra partiernas företrädare menar att det handlar om stora investeringar i barn och unga i form av bland annat skolor, förskolor och idrottshallar.

– Ur ett historiskt perspektiv har vi aldrig investerat så mycket för framtiden som vi gör nu, säger Lill Jansson (L).

Totalt handlar det om nettoinvesteringar på cirka 1,2 miljarder kronor under de kommande tre åren. Av dessa ska knappt hälften, 551 miljoner kronor, finansieras genom lån.

Av partiernas budgetförslag framgår att Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare i 2016 års bokslut uppgick till 27 071 kronor. Den siffran väntas öka till 46 864 kronor per invånare år 2020, alltså nästan en dubblering.

Enligt Dennis Jeryd kommer Lerums kommun dock att fortsatt vara bland de lägst belånade kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund.

– Vi kommer fortfarande tillhöra toppen i GR, säger han

Pengar till grundskolan

Mycket pengar de kommande tre åren, 357 miljoner kronor, ska läggas på grundskolor. Det handlar bland annat om utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9-skolor. Men även om en om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan och etapp två av utbyggnaden av Berghultskolan.

Till en fullskalig hall i anslutning till Hjällsnäshallen i Gråbo sätts 46 miljoner kronor av. 20 miljoner sätts vidare av för bygget av en ny hall i Floda, där kommunen och bolaget som driver Novahallen ska genomföra det hela genom en samfinansiering.

Och till den nya idrottshallen i Lerum avsätts 120 miljoner kronor.

– Vi hoppas att bygget kan vara i gång i höst, säger Lill Jansson.

Nya förskolor

30 respektive 34 miljoner kronor sätts av till nya förskolor i Öxeryd och Gråbo. Till den nya återvinningscentralen i Stenkullen, som ska stå klar under nästa år, sätts 32 miljoner kronor under 2018. Huruvida Hultet därefter ska stängas är dock fortfarande inte bestämt.

Även det kommande kulturhuset finns med i budgeten, men dock bara med motsvarande två miljoner kronor. Där är tanken att en extern aktör ska genomföra bygget, och att kommunen sedan ska hyra in sig i lokalerna. Politikerna har nu gett förvaltningen i uppdrag att försöka hitta en sådan extern part.

Fler än 41 000 invånare

Kommunens resultat för de kommande tre åren beräknas bli 48, 50 respektive 56 miljoner kronor plus. Befolkningstillväxten prognostiseras under samma år till 1,3 procent år 2018 1,3 procent år 2019 och 1,2 procent år 2020. Under 2017 beräknas Lerums kommun har fler än 41 000 invånare. I den nu lagda budgeten föreslås inga skattehöjningar.

I dag onsdag tas budgetförslaget upp i kommunstyrelsen. Den 15 juni är det sedan tänkt att ärendet ska tas upp i kommunfullmäktige.