Gråbos grusgrop ska testas

Gråbo

I nästan 30 år har kommunen velat bygga en vattentäkt i grusgropen i Gråbo. Nu kan det bli verklighet sedan Lerum tecknat avtal med Göteborg om att bygga en testanläggning.



Historien om grustäkten i Gråbo sträcker sig många år tillbaka. Under lång tid pågick en debatt om vad som skulle göras med platsen. Medan vissa ville fortsätta använda den som grustäkt ville kommunen tillsammans med Göteborgs stad och Göteborgsregionen anlägga en vattentäkt där.

Förra året kunde kommunen köpa loss marken till en kostnad av 18,5 miljoner kronor och nu kommer nästa del i utvecklingen. På det senaste mötet i kommunstyrelsen beslutade politikerna att bygga en testanläggning för att skapa konstgjort grundvatten. Tanken är att vatten ska pumpas ur den närliggande sjön Mjörn för att sedan infiltreras i bassänger på platsen.

Kämpat länge för detta

– Det känns jättebra att vi äntligen har kunnat få igenom detta beslut. Det är något som vi kämpat för i många år, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S).

Anledningen till att göra om platsen till en vattentäkt är att vattenförsörjningen i Lerums kommun är sårbar eftersom det saknas tillräckligt med reservvatten. En infiltrationsanläggning där skulle också i framtiden kunna ersätta vattenverket i Gråbo, som snart nått sin fulla kapacitet. Där skulle mycket av dricksvattnet i kommunen kunna produceras.

För Göteborg stad skulle en framtid anläggning kunna bidra med reservvattenförsörjning men eventuellt också dricksvatten.

– Med en ökande befolkning så ökar även behovet av vatten så denna anläggning behövs för att säkerställa en god vattenförsörjning. Med fler platser där vi kan ta ut vatten så ökar också driftsäkerheten, säger Dennis Jeryd.

Många olika tester

I ett första steg är testanläggningen tänkt att köras under tre månader. Till det tillkommer tid för projektering och analys. Testet ska visa hur stor kapacitet en riktig anläggning kan klara av. Efter det följer steg två där ytterligare tester ska göras, de väntas som tidigast komma igång under 2019 och pågå under minst ett års tid. Blir det en permanent anläggning som går på full skala kan den som tidigast tas i bruk år 2023.

Kostnaden för testprojektet väntas uppgå till cirka sju miljoner kronor, där Lerum och Göteborg delar lika på kostnaden. Kostnaden för steg två, där man ska gör längre tester beräknas till 20-25 miljoner kronor.

Några beräkningar för vad en fullskalig anläggning skulle kosta finns ännu inte. Hur den kostnaden kommer fördelas beror på vilken grad de olika kommuner använder anläggningen.