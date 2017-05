Hyllad jazzsångerska till Lerum

Lerum

På söndag kommer Rigmor Gustafsson kvartett till Dergårdsteatern.

Det utlovas svängig jazzmusik från Rigmors tre guldskivor.



För 17 år sedan belönades värmländska Rigmor Gustafsson med sin första guldskiva för Close to you. Senast en svensk jazzsångerska blivit belönad på detta vis var Monica Zetterlund 14 år tidigare.

Sedan den första belöningen har Rigmor fått ytterligare två guldskivor och tagit emot ett antal utmärkelser, bland annat en Grammis. Hon har också fått Kungliga Musikaliska Akademins Jazzpris. För två år sedan belönades hon även med den kungliga medaljen Litteris er Artibus. För två år sedan blev hon också professor vid Ingesunds Musikhögskola.

Musikalisk familj

Rigmor Gustafsson är uppvuxen i en musikalisk familj. Vid åtta års ålder började hon spela gitarr i den kommunala musikskolan. Efter gymnasiet gick hon Musikhögskolan i Stockholm och flyttade sedan till New York för att studera vidare inom jazzen.

Rigmor Gustafsson turnerar frekvent med egen kvartett i Europa, men framträder också som gästartist i större konstellationer. På söndag är det Lerums tur och publiken i Dergården får bland annat höra delar av repertoaren från senaste CD:n When you make me smile.

Jazzsångerskan har tidigare besökt Lerum tillsammans med Nisse Landgren och Bohuslän Big Band, med Norrbotten Big Band och haft sommarkonserter med sin syster Christina på Öijared de senaste två somrarna.

ANN-CHARLOTTE EDGAR