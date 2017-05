Vill bli mästare på minimering

Floda

Under ett års tid ska familjen Wetterlundh i Floda gör allt de kan för att minska sin mängd sopor. Som en del i miljöprojektet Minimeringsmästarna ska de bland annat väga sitt avfall, ha en period med köpstopp och delta i olika seminarier.



Familjen är ett av fem hushåll från kommunen som deltar. Totalt är det 40 stycken hushåll i olika kommuner som är med i Minimeringsmästarna.

– Jag såg en artikel i tidningen förra omgången och tyckte det lät roligt. Vi har redan en del miljötänk men det är kul med en extra push, säger Christina Wetterlundh.

Hennes man Christoffer håller med.

– Jag tycker det går bra. Man tänker till ett extra steg kring hur man gör. Man lär sig också mycket från de andra deltagarna, bland annat från vår gemensamma Facebookgrupp och allas bloggar.

Olika teman

Ettårsperioden, som började i mars, är uppdelade i olika teman. Tidigare har det handlat om köpstopp och i höst är det fokus på textilier. På den senaste tematräffen pratade man om matsvinn och just nu är det fullt fokus för hushållen att minska på mängden matresterna som slängs.

Christoffer Wetterlundh tycker det rullar på bra.

– Det är så lätt att man stirrar på utgångsdatumet på mat. Man måste lukta och smaka. För ett tag sen lagade vi mat med Kesella som hade gått ut för två månader sedan.

De berättar också att de blivit bättre på att planera matinköpen så alla råvaror kommer till bättre användning. På tomten har de också en varmkompost där matavfall hamnar.

Väger matsvinn

Under varje tema finns flera utmaningar som hushållen måste ta sig an. Just nu gäller det för familjen att väga sitt matsvinn under två veckor, laga en middag på rester och be om en doggybag från en restaurang. Allt är inte helt lätt när man har två små barn som familjen Wetterlundh.

– Vi försöker tillaga och äta mycket rester. Men också att hela familjen äter samma mat. Men det är inte alltid barnen vill ha samma som oss eller äta rester, säger Christina.

Familjen upplever få problem med det nya sättet att hantera matavfallet. Lite svårare var det under det tidigare temat då det var köpstopp. Basvaror och annat nödvändigt var dock tillåtet att köpa.

– Då fick vi tänka till lite extra. En gång skulle vi till exempel gå på födelsedagskalas och behövde köpa en present, säger Christina.

– Det var samtidigt nyttigt för oss alla. Då fick vi tänka igenom varje köp och fundera om vi verkligen behövde den där saken.

Flera kommuner

Projektet drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med flera kommunala bolag och kommuner, däribland Lerums kommun. Det är den andra omgången i det här konceptet som projektet görs. När det genomfördes 2015 lyckades deltagarna minska sina avfall med 50 procent under ett års tid. Att halvera mängden avfall är målet även denna omgång.

– Det vore kul om man kan minska med 50 procent och sedan lära sig leva så. Att man får lära sig till en förändring, säger Christina.