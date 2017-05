Wiktoria gästar Lerumsdagen

Lerum

På lördag är det dags för årets upplaga av Lerumsdagen.

Det blir en mängd aktiviteter på olika platser i Lerum.

På scenen står bland andra Wiktoria, känd från Melodifestivalen.



Förra året gästades Lerumsdagen av den färgstarka gruppen Dolly style, som drog storpublik till torget.

Marianne Sörling på Lerums centrumförening berättar att årets program är ännu större än förra årets.

– Vi försöker att göra så att det händer saker överallt i Lerum, säger hon.

Det handlar dels om Bagges torg där blir marknad. På torget står även scenen där årets upplaga av Lerumstalangen kommer att avgöras. Tävlingen är öppen för alla som är födda 2005 eller tidigare.

Mello-aktuell

Utöver talangjakten väntar ett flertal uppträdanden under dagen.

– Det kommer att bli en väldigt stark repertoar, med Wiktoria från Melodifestivalen som dragplåstret, säger Marianne Sörling.

Wiktoria är född 1996 i Brämhult i Borås kommun. 2011 kom hon på fjärde plats i Lilla melodifestivalen. 2016 gjorde hon sin debut i Melodifestivalen med låten Save me, och lyckades ta sig direkt till final där hon till slut kom på fjärde plats.

I årets upplaga av Melodifestivalen deltog hon med låten As I lay me down, och kom då på tionde plats i finalen.

Smurfarna på besök

För de lite yngre besökarna kommer Smurfarna vid två tillfällen under dagen att uppträda med en sång- och dansföreställning.

Dagens konferencier heter Bjarne Lundqvist. Han är bland annat känd från dansbanden Flamingokvintetten och Streaplers. På scenen kommer Linda Skogholm att underhålla tillsammans med sitt band, och det kommer även att anordnas modevisning.

På Brobacken stängs trafiken av för att ge plats åt hoppborgar och hinderbanor för de lite äldre barnen. Hoppborgar för yngre barn kommer att finnas på torget.

På Brobacken kommer även veterantraktorer att visas upp.

Det händer saker även på andra platser i Lerum. I tingshuset blir det till exempel finloppis och vid Hulan hålls barnens dag med bland annat ponnyridning. Och vid Göteborgsvägen kommer det att vara träff för entusiastfordon, där man bland annat kommer att kunna titta på olika motorcyklar och bilar.