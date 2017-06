Andra raka för Olle Dahlberg

Bästa hemmalöpare. Efter att ha varit skadad en period kom Anna Sundell från Lerum Friidrott överraskande tvåa i sitt första Lerum Vildmark. Foto: Per Anger

VANN ÖVERLÄGSET. Petra Klevmar Vånder från Fysioterapicentrum Väst tog hem segern på damsidan i överlägsen stil. Foto: Per Anger

VANN IGEN. Olle Dahlberg från Solvikingarna vann sitt andra raka Lerum Vildmark. Foto: Per Anger

På lördagen gick årets upplaga av Lerum Vildmark av stapeln.

På herrsidan tog Olle Dahlberg en övertygande seger.

Bland damerna vann Petra Klevmar Vånder med stor marginal.

Ett ihärdigt regnande under fredagen gjorde att markerna var blöta inför årets upplaga av det tuffa terrängloppet i Härskogen. Men på tävlingsdagen sprack himlen upp och solen gassade över löparna.

Loppet, som springs på fem olika distanser, består av såväl skogsstigar som motionsspår och grusvägar och avlutas med en tuff uppförsbacke.

Den längsta distansen, 18,7 kilometer, vanns liksom i fjol av Solvikingarnas urstarke Olle Dahlberg som i höstas för övrigt tog sin tredje raka seger på Risveden Terräng. Han tog ledningen någon kilometer in i loppet och höll den sedan in i mål där han sprang in på tiden 1:16.35.

– Det var ett jättefint lopp men väldigt blött och brötigt. Det var en sträcka som var lite lättare än förra året, ett kalhygge som var lite rensat nu och som inte var rensat förra året. Annars var hela banan jättejobbig. Det var bara här på gruset det flöt på egentligen, säger han.

Vad hade du för strategi?

– Jag tog det lite lugnt. Jag hade ingen klocka vilket jag brukar ha, så jag tänkte bara ta det lugnt i början. Annars hade jag antagligen kutat och lett hela vägen, eller så hade jag lett i början och kroknat. Jag körde på känsla bara.

Hur känns det nu?

– Bra. Jobbigt men bra.

På damsidan vanns den långa distansen av Petra Klevmar Vånder från Fysioterapicentrum Väst. Hon deltog även i Lerum Vildmark 2016 och 2015 då hon kom på fjärde respektive sjätte plats. Men i år lyckades hon alltså knipa guldet med tiden 1:30.1. Mer än åtta minuter före löparen på andra plats.

Varför gick det så bra i år?

– Jag sprang inte fel och jag skadade mig inte. Det gjorde jag de två andra åren, säger hon efter målgången.

Bästa Lerumslöpare på den långa distansen blev Anna Sundell från Lerum Friidrott som gjorde sin premiär i Lerum Vildmark. Skadedrabbad sedan början av året överraskade hon med att komma tvåa på tiden 1:38.39.

– Det känns bra. Jag fick en stressfraktur i januari så jag har inte sprungit sedan dess. Jag började springa bara för några veckor sedan, så det var hårt men skojigt.

Ditt intryck av banan?

– Jätteblött, jag hade lera upp till knäna. Det är skönt att vara i mål, sista backen var en pärs.

Sjätte året

I år anordnades loppet för sjätte året. Bakom det hela står Lerum Friidrott och Lerum SOK.

Tävlingsledaren Tomas Strömvall, Lerum Friidrott, passade i år på att springa det långa loppet själv. Han är nöjd med årets arrangemang även om många sena anmälningar gjorde det svårt att planera.

– Det blev jättebra till slut. Problemet är att vi hade 120 anmälda i måndags, i dag var det 360 totalt. Det trillar in och är en brant uppförsbacke.

Samma sträckning

Årets bana hade samma sträckning som förra året.

– Vi valde att behålla bansträckningen helt och hållet, säger Anders Pihl, Lerum Friidrott, som är en av initiativtagarna till loppet.

Inför nästa års lopp kan det bli aktuellt med en ny sträckning.

– Vi får se om vi ska ändra någonting. Vi får lyssna på löparna och se om de har några synpunkter, säger Anders Pihl.