En barndomsdröm gick i uppfyllelse

Gråbo

Christian Zetterberg visade sin film på Cannes. Och det var alldeles fantastiskt. En barndomsdröm som gick i uppfyllelse.



Den 24-årige filmaren Christan Zetterberg från Gråbo är i början av sin karriär. Och det går riktigt bra. Första kortfilmen, Att blunda för sanningen, kom på tredje plats i Frame festivals kortfilmstävling. Och nyligen blev Christian invald i Sveriges film och videoförbund, SFV:s, styrelse. Dessutom blev hans senaste kortfilm Stjärnhimmel utvald för att visas på Cannes filmfestival.

Filmen baseras på en väns uppväxt i en familj med våld och sexuella övergrepp.

– Stjärnhimmel är en film om tunga minnen. Den handlar om identitet, vänskap och att hitta sin väg in i vuxenvärlden trots en trasig barndom präglad av psykiskt trauma, förklarade filmaren i en tidigare artikel.

Han var i Cannes tillsammans med sin sambo Liselotte Persson, som också är producent till filmen.

”Surrealistisk”

Hur var det?

– Cannes var en surrealistiskt fantastisk plats. Stressigt och underbart på samma gång.

– Att vara där var något jag hade drömt om som liten. Min mamma sa att jag stod vid tv:n som liten och såg alla välklädda kändisar gå längs Lumières röda matta i Cannes och önskade att jag själv fick uppleva det. Nu har jag det. Och det var fantastiskt. Men det var också otroligt mycket större än jag trodde.

Hur gick det för din film?

– Det gick bättre än vad vi hade trott. Visningsstatistiken vi fick tillbaka visade att det var fler än vi hade trott som hade sett filmen under veckan. God respons och så var det många som uppmärksammade temat, vilket var fint. Vi fick kontakt med många distributörer och framtida samarbetspartners vilket var underbart.

– Senast igår fick vi även ett mejl via Cannes från en annan stor internationell filmfestival som är intresserad av att visa filmen. Jättekul. Mer kan jag inte säga just nu då det är lite hemligt. Det ramlar in nya mejl hela tiden trots att festivalen är över, vilket är lite magiskt.

Träffade du någon särskilt intressant person?

– Jag hade ett möte med en tysk distributör som gillade filmen.

– Vi hade även möte med Sundance filmfestival, vilket var otroligt lärorikt. Och så sprang jag på en av de personer som jobbar med The academy awars (Oscars).

”Väldigt coolt”

– Sedan träffade vi självklart otroligt många filmskapare, representanter för festivaler, distributörer, skådespelare och kändisar från hela världen. Det var väldigt coolt, men vad det kan leda till får ni se.

Vad är största lärdomen av den här upplevelsen?

– Att aldrig tveka på sig själv och tro att något inte är tillräckligt bra. Nu tänker jag ta alla chanser jag får och skicka ut filmer mer.

– Sedan är Cannes väldigt ytligt och jag måste verkligen landa ifrån det. Känns som att allt är väldigt glamoröst och alla är lika finklädda så det är svårt att se vad som är på allvar och vad som kanske är lite för bra för att vara sant.

– Nästa gång ska jag göra ännu mer research.

Något annat du vill säga med anledning av det här?

– Att det har varit en fantastisk upplevelse och att jag verkligen vill åka tillbaka och göra om det.

– Vi pratar just nu med andra filmskapare om nästa år.

Vad händer nu?

– Nu fokuserar jag på min nya kortfilm Skoldiscot som ska spelas in i lilla Gråbo med ett 50-tal barnstatister.

– Är även producent för Den gula jackan, som spelas in nu i sommar. Och så bearbetar jag manuset för min långfilmsdebut Isvaken, som jag hoppas ska bli min Cannes Guldpalm…