Fullt ös på Lerum Pride

Lerum

Med anledning av West Pride ville även Lerums gymnasium vara med och fira rätten att älska vem man vill. I förra veckan anordnades därför Lerum Pride med bland annat Dismissed på scenen.



Det var estetprogrammets tvåor som tagit initiativ till firandet. Dagarna innan West Pride inföll anordnades en konsert på Dergårds-

teatern. Strax efter lunch slogs dörrarna upp för elever på skolan samt en del andra som hittat dit. Syftet med Lerum Pride är, precis som övriga Priderörelsen, att sprida stolthet och öppenhet för olika sexuella identiteter samt arbeta för att stärka HBTQ-personers rättigheter.

Det hela inleddes med sång och musik från eleverna själva som under en stor regnbågsflagga bland annat framförde Queens passande låt I want to break free.

Kärleksmotto

Därefter höll eleverna tal och man kunde proklamera mottot för dagen och hela arrangemanget – att all kärlek är bra kärlek. De pratade också om att den här dagen, kallad kärlekens dag, var den viktigaste på hela året. Talarna uppmanade också publiken att våga vara sig själva, att våga bryta mot normer och att gå med huvudet högt. Därefter visades en kortfilm som genom poetry slam berättade om rätten att få vara sig själv.

Lärarna tog över

Sedan tog några av estetprogrammets lärare över scenen och spelade låten Under en regnbåge innan det var dags för en av skolans rektorer, Joakim Ryttsén, att hålla ett tal. Tillsammans med en kortfilm kring normkritisk tänkande berättade han om hur det också ingår i skolans arbete och läroplan.

Dismissed höjdpunkten

Sedan kunde han lämna över scenen till dagens höjdpunkt, Lerumsbandet Dismissed. Bandet, som ställde upp i årets upplaga av Melodifestivalen, startade under åren de själva gick på gymnasiet så detta var något av en återkomst för trion.

De släppte lös från första stund och bjöd sedan på en fartfylld spelning. Efter en lugnare ballad avslutade de med buller och bång med en ny låt som ännu inte släppts. Som tack fick de stående ovationer av publiken.