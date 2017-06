Konstnärsdrömmar på Nääs

Nääs

Nu ställer konstnärerna från SVT-programmet Konstnärsdrömmen ut sina verk i Lekhuset på Nääs.



Under serien utsågs Stina Gunnarsson från Sävedalen till Sveriges duktigaste amatörkonstnär. Nu visar hon bland annat upp sin målning från finalen.

– Jag kommer att ha med min målning från Hönö Klåva som jag hade med i finalen av Konstnärsdrömmen. Sen blir det två-tre verk till beroende på vad som får plats. Det är i alla fall målningar i akryl, för det är det jag gör just nu, säger Stina Gunnarsson.

Den 29 juni återförenas alla tio deltagare på Nääs när det är vernissage för den första gemensamma utställningen.

– Det ska bli jättekul att träffa alla igen. Sen känns det extra kul att det blir på Nääs där stora delar av programmet spelades in, säger Stina.

Under utställningen kommer någon av deltagarna att finnas på plats hela tiden.

– Vi kommer att turas om att vara där så det hela tiden finns två-tre stycken på plats. Sen kommer det hända lite mer än bara utställningen, säger Stina.

Det finns inget färdigt program men hon avslöjar att det till exempel kan vara så att några av konstnärerna målar live. Det kan även bli någon typ av workshop.

Vad har du gjort sedan finalen sändes i vintras?

– Under våren har jag haft ett par utställningar i Göteborg och i sommar har jag en utställning i Torsby. Just nu målar jag på heltid, under en period i alla fall. Det känns jättekul, säger Stina.

Nyligen höll även Stina, tillsammans med kompisen Mariette Moureau, en workshop i mindfulness och måleri. Något som gav mersmak.

– Att hålla lite kurser och event eller så är något som jag kan tänka mig att fortsätta med framöver, säger hon.

Utställningen på Nääs pågår mellan 30 juni och 10 juli. Den som missar det tillfället får en ny chans att se Stinas verk till hösten.

– Då ska jag vara med på konstrundan sista helgen i september.

Deltagande konstnärer: Ali Fakhar, Pedram Fazelzadeh, Stina Gunnarson, Erik Hjort, Joakim Karkea, Ronja Kruus, Renée Persson-Livh, Annika Warberg, Sofia Wernersson och Tommy Østman,