Lägsta arbetslösheten sedan 2008

Just nu är arbetslösheten i kommunen nere på en ovanligt låg nivå. I maj månad låg den på 2,4 procent vilket är den lägsta noteringen på nio år.



Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen och omfattar män och kvinnor i alla åldersgrupper som är öppet arbetslösa. Efter att ha sjunkit tre månader i följd noterades i maj alltså den ovanligt låga nivån på 2,4 procent, vilket man inte varit närheten av sedan november 2008. Siffran motsvarar 478 personer.

Mattias Agndal är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Lerum och enligt honom är det flera orsaker, främst nationella, som gör att så få går utan jobb i kommunen.

”God konjunktur”

– Generellt är det en god konjunktur på arbetsmarknaden. Just nu är det också rekord i antalet lediga jobb på arbetsmarknaden vilket gör att fler människor byter jobb och det ökar i sin tur ruljangsen, säger han.

Kommunens geografiska läge, i närhet till Göteborg, är också fördelaktigt när arbetsmarknaden där är bra. En stark trend där gör att personer i Lerum också får jobb.

Han berättar även att ungdomsarbetslösheten i Lerum har sjunkit. Just nu är nivån för de som är mellan 18-24 år nere på 3,9 procent. Anledningen är att flera branscher som inte ställer krav på akademisk utbildning går bra just nu.

– Det är många som kommer in i arbetslivet snabbt. En stor del av dem går in i serviceyrken där många branscher går bra just nu. Även tillverkningsindustrin suger upp många arbetslösa, säger Mattias Agndal.

Jobb efter gymnasiet

Den goda konjunkturen får även många unga att välja bort studentlivet.

– Vi ser också att det är betydligt fler som går direkt till arbetslivet efter att de slutat gymnasiet och färre som väljer att plugga.

Även i grannkommunerna Alingsås och Göteborg har ovanligt låga arbetslöshetsnivåer uppmätts under den senaste perioden. Den öppna arbetslösheten i Sverige sjunker generellt. Hur länge den positiva trenden håller i sig är svårt att säga menar Mattias Agndal.

– Men man räknar med en nationell tillväxt med 149 000 nya jobb för 2017 och 2018 och det är ju något som kommer påverka oss lokalt så klart.

Det goda läget just nu innehåller ändå utmaningar, bland annat har Lerums kommun en del nyanlända som behöver kommer in i yrkeslivet. Enligt Mattias Agndal arbetar de på olika sätt för skynda på deras inträde.

– Vi har ett brett sortiment av insatser att välja på. Kommunen har också sin del att spela i det, bland annat när Men vi satsar på mycket arbetsmarknadsutbildningar och försöker ha en dialog med arbetsgivarna kring vilka behov de har.

Arbetslösheten i hela Västra Götaland låg under maj på 6,4 procent, vilket alltså är betydligt högre än Lerum. I riket var nivån 7,3 procent i maj månad.

