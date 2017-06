Miljöföretagare som gillar det spontana

LERUM

Göran Folkesson

Ålder: 47 år

Bor: Villa i Lerum

Familj: Gift och har två söner

Intressen: Spela golf och innebandy. Påtar gärna i trädgården, som en avkoppling. Tycker om att åka skidor

Gör: Vd och ägare av miljöföretaget Clean Motion, som tillverkar elbilen Zbee som nu rullar på Stockholms gator.

Han är en driven affärsman och grundare till elbilsföretaget Clean Motion, som tillverkar Zbee. Till vardags har han intensiv jobbkontakt med bland annat Indien, men behärskar även konsten att koppla av på ledig tid.

På fritiden föredrar han att göra saker spontant och är ingen ”listgubbe”, men han försöker spela golf några gånger i veckan och svettas gärna med sina tre innebandygäng.

– Att springa i skogen har aldrig varit min grej, men jag spelar innebandy med tre olika gubbgäng. Det är ett kul sätt att svettas på, säger Göran Folkesson, som är vd i elbilsföretaget Clean Motion.

– Jag spelar även golf några gånger i veckan, men är inte särskilt begåvad på det. Jag brukar gå niohål på Öijared tidigt på morgon eller sent på kvällen.

Göran Folkesson föddes i Borås för 47 år sedan, men familjen flyttade efter några år till Trollhättan. Där blev han kvar tills han gjort lumpen i Uddevalla.

– Jag är uppvuxen i en kärnfamilj med en tre år äldre bror och en mamma som var hemmafru .

– Pappa Hans gjorde karriär på Saab och senare i livet flyttade mina föräldrar till Tjeckien för att jobba där. När de flyttade tillbaka till Sverige valde de i Lerum.

Efter lumpen flyttade Göran till Järntorget i Göteborg och började studera på Chalmers där han utbildade sig till civilingenjör inom automatiseringsteknik, vilket är en kombination av maskin, data och elektroteknik.

Jobbade i Japan

Efter avslutade studier början han på Volvo personvagnar, på ett traineeprogram.

– Jag gjorde min utlandspraktik i Japan under tre månader. Jag bodde på ett litet ställe 35 mil norr om Tokyo och där var jag var helt ensam västerlänning.

– Tur att det inte var en längre tid. Kan väl säga att minnena är roligare så här i efterhand.

På vägen hem stannade han till i Thailand och besökte Phuket och Koh Samui. Det gjorde även en ung kvinna från Säffle.

– När jag säger att jag träffade min fru i Thailand räknar inte folk med att hon pratar värmländska.

– Det tog inte många månader innan hon flyttade till Göteborg och vi köpte en lägenhet i Majorna.

Flyttade till Lerum

Några år senare föddes äldste sonen och paret hade gift sig. De bestämde sig för att det var dags att flytta till något större. Göran berättar att de säkert kollade in ett 80-tal villor från Kungsbacka till Kungälv, men fastnade för ett radhus i Lerum.

– Två år senare byggde vi vårt nuvarande hus och vi hade en väldigt duktig arkitekt, som jag plågade ihjäl med alla mina hundra idéer.

– Jag har många idéer och de kommer gärna på sena kvällar. Det är väl därför jag inte är någon morgonmänniska.

Blev produktutvecklare

Efter några intressanta år på Volvo gick Göran över till IBM. Han arbetade med IT-system för virtuella produkter. Han blev kvar där i sju år innan han och arbetskompisen Niklas Ankarcrona bestämde sig för att starta Virtual Engineering, ett konsultbolag inom samma område. I bakhuvudet fanns dock tankar kring mer effektiva sätt att transportera sig på, en växande klimatoro och drömmen om att utveckla en egen produkt.

Det blev Clean Motion, som idag är ett av få företag i Lerums kommun som är börsnoterat och de som tillverkar den lätta bilen Zbee, som nyligen började köra taxiverksamhet i Stockholm. Den finns också i Indien, Indonesien och Australien samt på några platser i Europa.

– Det är ganska exakt ett år sedan vi klev in på börsen och var övertecknade till sex gånger. Som grundare har jag naturligtvis en ganska stor post aktier i bolaget. Jag tror på framtiden

– Jag känner mig väl inte som någon företagsledare, men jag gillar att ta initiativ och driva saker. Jag är en fritänkare och tycker om att utmana traditionella tankar och tänka nytt. Jag gillar också att se idéer bli förverkligade. Jag skulle aldrig kunna sitta som mellanchef på ett stort företag. Då hade jag dött av tristess.

Göran och Niklas hade under flera år diskuterat att utveckla elfordon och med tiden blev de mer och mer fascinerade av att ingen i bilindustrin verkade ha någon vilja att förnyas trots ständiga tecken på behovet av hållbara transporter. Så för åtta år sedan bestämde de att det var dags att förverkliga idén.

Görans pappa Hans var en som det bollades idéer med och några år senare fick Göran kontakt med Skypegrundaren Niklas Zennström, som under ett års tid blev hans mentor och även sponsor.

– När vi började tillverka elfordonet Zbee var jag den första privatpersonen i Lerum som köpte den. Den är perfekt att köra med i kommunen, alltifrån att åka till mataffären som till Öijared. Jag har även en Passat laddhybrid för längre resor.

Tävlingsansvarig

Göran berättar att han har lite svårt att säga nej, även om han blivit bättre på det, så när äldsta sonen började segla i Less blev han indragen i den verksamheten och satt under en tid i styrelsen.

– Jag var tävlingsansvarig, vilket kan ses som lite märkligt då jag är en riktig landkrabba och aldrig tävlingsseglat själv. Däremot tycker jag om att åka skidor med mina söner, vilket vi brukar göra en vecka per år.

– Den äldsta tog precis studenten nu och det är en ny känsla att ha så gamla barn. Det är väldigt roligt att se dem växa och utvecklas.

De senaste åren har Göran naturligtvis lagt mycket tid och energi på företaget. Tankar och idéer finns där alltid. På frågan om familjen blivit lidande svarar han:

– Jag vill inte tro att det påverkat, och i första hand har det varit mina egna aktiviteter som fått stryka på foten.

– Jag tycker det är kul att arbeta, annars hade det blivit jobbigt.

Genom Clean Motion gör Göran många resor och uppskattar att han besöker Indien fyra gånger om året. Han har också tät kontakt med sin kontaktperson i Asien.

– Att arbeta in sig på den indiska marknaden är svårt och komplicerat, då det är en kombination av byråkrati och korruption. Det är trögjobbat och jag känner en viss hatkärlek. Det är också jobbigt att se all misär och problemen med luften är stor. Samtidigt är indierna otroligt entusiastiska och med en fantastisk framtidstro och optimism.

– De kulturella skillnaderna är också svåra. Jag har inte riktigt koll på deras varianter av huvudskakningar i sidled. Betyder det ja eller nej?

De senaste åren har det inte blivit så många privata resor för Göran, som förklarar att han absolut inte vill lämna Sverige på sommaren.

– Även om vädret är dåligt vill jag vara här. Jag älskar ljuset på sommaren och jag gillar Lerum för här är det så lugnt och skönt. Närheten till Göteborg är också bra, även om jag inte är där så ofta.

– Jag skulle inte kalla mig kulturell, utan jag gillar att pula i trädgård och hus. Det kanske inte alltid blir så mycket gjort, men det är avkopplande.

Hur är du som affärsman kontra den privata mannen?

– I affärslivet tror jag andra tycker att jag är rätt påläst och att jag tänker i nya banor. Vågar nog ta mer risker än vad andra gör.

– Privat är jag rätt trygg med att saker löser sig. Jag är inte den som gör listor och planerar. På min fritid vill jag att saker händer spontant.

