Dan Hylander gästade Floda

FLODA

Han såg fram mot spelningen i den intima miljön och visst såg Dan Hylander ut att trivas när han i torsdags kväll spelade på Lilla Ön.

Sin stjärnglans hade han under 80-talet, och har därefter fortsatt att skriva låtar till sig själv och till andra.

– Jag började skriva låtar till mig själv och har släppt tolv album, berättar han.

– Sedan har jag fortsatt med att producera andra och skriva låtar till dem. Väldigt mycket till Totta Näslund, men också till bland andra Tomas Ledin.

Dan Hylander är född i Malmö och är idag 63 år gammal. Den svenska låtskrivaren hade under 80-talet ett nära samarbete med Py Bäckman och duons kompband var Raj Montana Band. De blev 1983 utsedda till bästa svenska band och året efter fick Dan Rockbjörnen för Sveriges bäste manlige artist.

”Extra gig”

I dag är han en av tre i en trio som den närmaste tiden gör sin sommarturné.

– Att vi besöker Floda blev bestämt sent, men jag tycker det är bra eftersom vi är nybildade och nu fick ett extra gig.

– Det är fint att värma upp på en liten plats.

Och visst blev det en fin uppvärmning. Publiken var inte stor, ett 50-tal i en mogen ålder. Många fanns på plats för att de under 80-talet lyssnat på Hylander. De fick lyssna på många av hans gamla hits, men även från Näslunds och Ledins reportoar. Allt egenskrivit material, förutom en låt.

– Jag ställer mig inte in när vi nu börjar med den enda covern jag spelar, som är en av Elvis gamla låtar, sa han när han äntrade scenen.

Inledningen blev således Always on my mind, men med en egenskriven svensk version. Det visade sig att rösten lät som den gjorde för 35 år sedan.

Flyttade till Bolivia

För tio år sedan flyttade Dan till Bolivia där han bodde i åtta år.

– Min fru kommer därifrån och hennes föräldrar började bli gamla, så vi flyttade dit för att ta hand om dem, huset och markerna.

– Flytten gjorde inte att jag slutade skriva och spela. Jag hade en studio även där.

Under alla år hade familjen Hylander kvar sin lägenhet i Stockholm, eftersom Dan hade uppdrag i Sverige.

– Det var bekvämast så, men till slut blev det hopplöst att åka fram och tillbaka. För två år sedan flyttade vi tillbaka till Stockholm.

Och nu är det åter dags för en Sverigeturné tillsammans med Magnus Ludwigsson, som spelar keyboard och hans dotter Petra Wahlgren på fiol och med en makalös röst.

– Till hösten ska jag medverka i Tomas Ledins krog-

show och det ska bli väldigt spännande, avslöjade Petra.

– Men nu ser jag fram mot de här spelningarna med pappa och Dan.