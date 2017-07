Efter uppladdning mot amerikanskor – Lerum slog AIK

Fotboll

Lerumspelaren Ellinor Falck fick ett kärt återseende med sin gamla USA-klubb Da Anza North Force – det skulle bli en perfekt uppladdning för Lerum inför Gothia Cup.



Under två års tid bodde Lerum IS F03-spelaren Ellinor Falck i USA. Då tillhörde fotbollsspelaren klubben Force North i San Fransisco och under helgen skulle Falck få se sina gamla lagkamrater igen, men den här gången som motståndare.

Force North, med sin heltidsanställde tränare och tillika Falcks tidigare tränare Daire O’Connor, gästade nämligen Lerum som en uppladdning inför Gothia Cup där både LIS och Force North deltar.

Träningsmatchen slutade 5–0 till Lerum och det skulle också visa sig vara en bra uppladdning inför starten av Gothia Cup.

LIS ställdes nämligen på hårt prov direkt i form av AIK FF Akademi. Det blev en tuff tillställning, men det blev Lerum som drog det längsta strået och lyckades nolla AIK i sin 1–0-seger.

– En härlig start på Gothiaveckan, säger Peter Andersson, ungdomsansvarig i Lerums IS.