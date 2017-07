Elinas karriär – ett förutbestämt ödeElina Westberg

Lerum

Elina Westberg häpnade när hon läste i skrivuppgiften från lågstadiet. ”Vad vill du bli när du blir stor?” löd en fråga. Musikalartist var svaret hon skrivit ner, långt innan hon ens var i närheten av en scen. Elin vill se karriären som sitt öde.



Adrenalinet pumpar när känslan av press och nervositet sprider sig i hela kroppen. Det är inte första gången Elina ställer sig på en stor scen i Köpenhamn, men den här gången är speciell.

– I vanliga fall uppträder man med en ensemble och det är också härligt. Men det här var det häftigaste jag har gjort, där vi var helt i fokus inför 20 000 åskådare. Och på en konsert med en sån otrolig legend.

Det Elina intensivt berättar om är tre dagar med lika många uppträdanden i slutet på februari. Med pojkvännen Oskar stod hon på scen tillsammans Andrea Bocelli på hans Cinema world tour. I två dansnummer, där duon själva gjort koreografin, fick de sin egen tid i rampljuset inför storpublik i både Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

Det är utan tvekan dagarna med den italienske operastjärnan som hon pekar ut som nummer ett i karriären så här långt, och bara 24 år gammal har hon ändå ett digert cv att välja ur. Eller vad sägs om föreställningar som Beauty and the beast, My fair lady och Saturday night fever, som hon avslutade knappt vecka innan vår intervju. Samtliga tre musikaler har varit uppsättningar i Köpenhamn, hennes hem de senaste fyra åren.

Elina lever sin dröm, som startade vid en tidigare tidpunkt än hon själv trodde var möjligt fram tills nyligen.

– Jag läste en dagbok jag skrivit när jag gick i Aspen Montessoriskola där jag gick mellan ettan och fyran. Under frågan ”vad vill du bli när du blir stor?” hade jag svarat musikalartist. Jag blev chockad när jag läste det. Jag vet inte vad jag fick det ifrån, men jag vill säga att det var ödet.

På den tiden var det nämligen konståkning i Lerums Konståkningsklubb som gällde. Visserligen har hon väldigt tidiga klipp från när hon hoppade runt och dansade och sjöng, men det verkliga startskottet för sång- och dansintresset kom när hon fick en roll i Showkids på Rondo 2003. Vägen till en professionell karriär gick också via en vinst i Lerumstalangen 2005 tillsammans med Emilia Lajsic. De två kompisarna följdes senare åt på Lunds dans- och musikalgymnasium, som omedelbart efter studenten följdes av Elinas första roll, i West side story i Malmö.

En pangstart på karriären, en omedelbar fot in i branschen – och därefter: snöbollseffekten? Nej, riktigt så enkelt skulle det inte gå.

– Jag jag fick inte komma på några auditions alls utan blev nekad till allt. Mitt cv såg väl inte så imponerande ut.

De flesta behöver trots allt mer än en gymnasieutbildning för att hävda sig i den stenhårda konkurrensen. Elina sökte och kom in på två skolor i London, men i samma veva blev hon inbjuden till en audition i Danmark och blev erbjuden ett jobb.

– Jag fick en roll i Beauty and the beast. Jag funderade hur jag skulle göra men kände en galen glädje över chansen att få uppträda på Det Ny Teater, som är en av de äldsta och mest respektabla teatrarna i Köpenhamn.

Så i slutänden var valet inte speciellt svårt att som ung och grön 20-åring säga ja till ännu en roll i en stor musikal. Allt frid och fröjd, bortsett från en öm punkt. Språket i en föreställning i Danmark var inte helt oväntat på danska. Eller som Elina även efter fyra år i landet benämner som:

– Ett orimligt språk. Så klart att man kommer in i det, men uttalen i danskan är fortfarande orimliga, hävdar hon bestämt.

Lösningen blev att med hjälp av mobilen spela in, lyssna och härma. Och lyssna och härma, och lyssna och härma. Sex veckors evigt tragglande innan det var dags för premiär. Resultatet blev väl beröm godkänt, får vi anta att kollegorna tyckte, eftersom rollerna sedan dess avlöst varandra. Därmed kom alltså snöbollseffekten, även om den lät dröja lite på sig.

– Nu har jag ju lärt känna koreografer och producenter och då blir det så klart lite enklare. Men jag blir fortfarande gråtaktigt glad för varje ny roll och ringer hem och berättar på en gång, säger Elina.

Att ringa hem betyder samtal till mamma och pappa i Lerum. Hit återvänder hon så ofta hon har tid. Livspusslet består i att få ihop föreställningar i Köpenhamn, besök hos sin egen familj i Lerum, och hos pojkvännens familj i Stockholm. Extra trixigt blir det då hennes bröder Hannes och Hugo (nybliven svensk mästare i 29er) ofta befinner sig på seglingstävlingar både i Sverige och utomlands.

– Jag försöker att tajma in så att i alla fall halva familjen är hemma. Den här gången är det bara Hannes som är bortrest i Kiel.

Men när Elina får chansen är hon mer än gärna supporter på plats.

– Det är en mysig sport att följa, med korv och en kikare vid havet eller vid Aspen. När jag kommer hem hoppar jag alltid av vid Aspedalens station, för familjen är alltid på Lessudden. Det känns lite som mitt andra hem också och jag hade min student där.

Även utan segelbåtar att spana på kommer Elina att tillbringa mycket tid vid sjöar och hav i sommar. Inte förrän i början på augusti återvänder hon till Köpenhamn för premiären av den nyuppsatta Sebaach the musical, en verklighetsbaserad berättelse om välkänd musikfamilj i Danmark. Musikalen spelas i olika städer i Danmark under ett års tid. Att veta hur livet ser ut ända fram till augusti 2018 är en lyx i Elinas värld, men det innebär också att hon vill mjölka ur varenda liten droppe av årets ledighet som varar i över en månad.

– Så den här sommaren kommer jag att bada varje dag. Två gånger om dagen, och bara njuta.

