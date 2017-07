Hedvig von Hell älskar bilar och rockabilly

Gråbo

Rockabilly

Rockabilly är från början en musikgenre som växte fram under 1950-talet i USA. Musiken är en blandning mellan country, som tidigare kallades för hillbillymusik, och blues och är en av de tidigaste formerna av rockmusik.

Med tiden har en sorts subkultur växt fram runt den här musiken, där även kläderna och frisyren spelar stor roll. Inspirationen finns framförallt i 1940- och 1950-talets mode.

Det började under högstadieåren som ett intresse för raggarbilar men i vuxen ålder har Maria Allerdahls hobby blivit en hel livsstil.

– Från början var det bilarna och musiken men nu sipprar det in överallt. Det är inte något jag gör på min fritid, det här är den jag är.



Maria Allerdahl har sitt mörka hår i en elegant uppsättning prydd med en röd ros. Hon bär en grön pennklänning och ett svart skärp markerar midjan. Smyckena och läpparna matchar den röda hårblomman och binder ihop hela outfiten på ett fint sätt. Hon är som tagen ur en 50-talsfilm och när hon välkomnar mig in i hemmet ser jag att intresset sträcker sig längre än kläder och hår.

– Jag har nog alltid gillat 50-talet. Redan som liten vägrade jag se något på tv som inte var 40- eller 50-tal, säger Maria.

Vi slår oss ner i den röda retrosoffgruppen, ett av Marias favoritfynd som tagit plats i villan i Gråbo.

– Egentligen fastnade jag för bilarna. När jag gick i kanske sjuan sändes Gänget och jag på tv, där började det. Jag blev frälst på musiken och bilarna, ja hela stilen egentligen. När jag gick i nian började jag åka med de stora killarna med raggarbilar hemma i Örebro, säger hon.

Maria säger att hon kanske var lite för ung när hon började åka med i bilarna men att det var precis vad hon behövde.

Raggarkulturen blev räddningen

– Jag växte upp som ett mobbat barn. Jag blev mobbad för att jag var tjock och annorlunda men när jag började hänga med raggarna var de ingen som tyckte att jag var konstig. Jag fick ny input och såg att det fanns andra ideal och andra synsätt utanför skolans värld. Sakta men säkert började jag inse att det kanske inte var något fel på mig, berättar Maria.

Raggarkulturen blev lite av en räddning för Maria och hon tror att det kanske kan ha en liten betydelse för hur hon idag lever sitt liv.

Bilintresset är fortfarande lika stort. Ute på gården står två veteranare parkerade. En Buick från 50-talet och en Cadillac från 59.

– Det är gamla grejer så de kräver såklart en del underhåll. Men som tur är har jag ju min inneboende mekaniker, och make, säger Maria med ett skratt.

Intresset för 50-talskultur och gamla jänkare är något de har gemensamt. Sommaren är högsäsong och schemat är fullbokat.

– Det är ju inte direkt några vinterbilar så under sommarhalvåret blir det väldigt intensivt med många träffar. Vill man finns det saker att göra varje helg, berättar Maria.

Det är bilträffar, konserter och festivaler. I början av juli var de på Rockin Jamboree med allt från försäljning av kläder och möbler till lyckohjul och rock ’n’ roll.

– Det är en jätterolig festival för alla som gillar 40- och 50-talskultur, säger Maria.

Bilträffar på hemmaplan

Nästa helg tar de husvagnen från 1968 till A bombers Old Style Weekend.

– Det är helt fantastiskt. Där släpper de bara in bilar tillverkade före 1956 på området. Jag ser verkligen fram emot den träffen. Det blir ett gött häng med ett gött gäng, säger Maria.

Den här sommaren har det även blivit många bilträffar på hemmaplan.

– De har ju börjat med onsdagsträffar på Tcb Café i Floda så där har vi varit nästan varje vecka. Det har varit väldigt trevligt och blivit en succé.

Som den rockabella hon är älskar Maria inte bara bilarna från 40-50-talet utan även musiken.

– Det blir så klart mycket rockabilly men jag är bred i min musiksmak. Det går ner det mesta där, jag är lite av en allätare. Lika gärna som jag går på nostalgifestival kan jag gå på Sweden Rock.

Har du någon favoritartist eller favoritband?

– Just nu skulle jag säga Honeyboy slim and the bad habits. Som liveakt är de överlägsna.

Förutom alla träffar med likasinnade rocka-

billys och rockabellas har Maria varit med och startat upp nätverket Pinups for fun. Men de som är med där känner henne snarare som Hedvig von Hell.

– Mitt alias har jag fått av min man. Jag heter Hedvig i mellannamn och när han skulle retas lite med mig för något år sedan började han kalla mig Hedvig von Hell. Det funkade bara inte så bra eftersom jag gillade det, säger Maria och skrattar.

Pinuppan Hedvig von Hell

Hedvig von Hell blev hennes pinup-namn. Genom att visa upp sig som den hon är hoppas Maria kunna vara en motvikt till de ideal som dagens unga kvinnor växer upp med.

– I dagens samhälle finns det så många som säger till oss hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Det är en galen kroppsfixering och jag vill presentera ett annat ideal, säger Maria.

Hon berättar att rent estetiskt så är pinupkulturen väldigt tillåtande.

– Kurvor är bra. Det är något helt annat än det som unga tjejer matas med idag, via sociala medier. De får så mycket konstiga idéer om hur de ska vara och hur de ska se ut. Jag vill vara en motvikt till det.

Trots att hon försöker lyckas hon inte alltid att inte själv påverkas av de osunda skönhetsidealen som råder i vårt samhälle idag.

– Jag har gått på diet i 47 år av mitt 52-åriga liv. Nu det sista har jag blivit så arg och tänkt att, nej ni får ta mig som jag är. Man ska ju leva också.

Hon får ibland frågan hur hon kan hålla på med det hon gör och samtidigt vara feminist.

– Det går fint det, brukar jag svara då. Det är ingen som gör det här för att behaga någon annan. Det är starka individer som alla kanske har sin beskärda del av teaterapa i sig, säger hon och fortsätter:

– Vårt nätverk gör bara saker som vi tycker är roliga. Vi gör det för att det är kul och för att supporta varandra.

Uppdragen de får handlar oftast om roller som värdinnor eller konferencierer vid olika event. Eller modeller vid retromodevisningar. Att göra någon fotografering då och då tycker Maria också är kul.

– Det är skitkul att se fina bilder på sig själv när du gått runt och trott hela livet att du blir ful på kort. Lite exhibitionist är man ju, säger hon och skrattar.

