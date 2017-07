Hultets framtid

Debatt

Svar till Alexander Abenius (M) och Henrik Ripa (M), LT 12/7.

Under många år långhalade det förra moderatledda styret frågan om en ny modern återvinningsstation. Nu har vi i kommunledningen prioriterat frågan och under 2018 räknar vi med att vi skall kunna inviga en ny modern återvinningscentral i Stenkullen. Det blir också en ny rondell vid Gråbovägen så att man säkert skall kunna ta sig in till området.

Varför då en ny station? Hultet var Lerums kommuns soptipp i många år. Tippningen har upphört sedan länge och våra sopor förbränns i Sävenäs.

Hultet har länge tjänat som återvinningsstation, men med ett antal brister. Ytan där containrarna står är för liten för stora containrar. Därför körs de små till en annan plats högre upp på Hultet och tippas i de större. Den trafiken korsar den väg som bilar som skall lämna kommer på. En riskabel situation med ett antal tillbud. Långtradarna med containrarna skall från Hultet till Göteborg. De skall då köra den rätt smala Olofstorpsvägen och ner Häradsvägen och vidare Alingsåsvägen och upp till Kastenhofsmotet. Många klagomål har kommit från boende i bland annat det nya höghuset vid Vattenpalatset över skakningar när de tunga bilarna passerar.

Med Stenkullens återvinningscentral mitt i byn och med bra transportväg till Kastenhofsmotet blir det ett verkligt lyft. Eftersom stora containrar får plats behövs ingen omlastning. Om det behövs ytterligare en eller flera återvinningscentraler och var den eller de skall ligga får utredas när den nya centralen är i drift. Att som Henrik Ripa och Alexander Abenius plädera för att behålla Hultet utan en allsidig utredning om vi behöver fler stationer och var de skall ligga är enfaldigt.

Låt oss med glädje se fram emot invigningen av Stenkullens återvinningsstation.

Rutger Fridholm (MP)

Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor