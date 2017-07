Klart: Lerumfostrade 31-åringen lämnar NHL

Ishockey

Efter åtta NHL-säsonger – nu väljer Viktor Stålberg att lämna Nordamerika för den schweiziska högstaligan NLA. Då blir han också klubbkamrat med en annan Lerumfostrad spelare.



Det är Zug som blir Viktor Stålbergs nästa klubbadress. Hockeyspelaren med Lerums BK som moderklubb har ryktats lämna NHL under en kortare tid och under tisdagen gick den schweiziska klubben ut med att man lyckats knyta fast den 31-årige forwarden.

– Viktor Stålberg är en stor och stark spelare med mycket bra fart. Vi ser fram emot att ha honom här snart, säger klubbens sportchef, Reto Kläy, till Zugs hemsida.

Stålberg har åtta raka säsonger i NHL, även om det blivit några sejourer i AHL under tiden. NHL-debuten kom 2009 för Toronto Maple Leafs som Stålberg sedan lämnade för Chicago Blackhawks. Det har också blivit spel med Nashville Predators, New York Rangers, Carolina Hurricanes och Ottowa Senators under tiden i den Nordamerikanska högstaligan.

När Stålberg nu ansluter till Zug blir han också lagkamrat med en annan Lerumfostrad spelare. Sedan en säsong tillbaka finns den fem år yngre forwarden Carl Klingberg i klubben. Klingberg, som för övrigt gjorde en hel del landslagsframträdanden den gångna säsongen, förlängde sitt kontrakt med Zug för drygt två månader sedan.