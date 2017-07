Musikglädje i det fria

Sjövik

– Den här veckan är bättre än julafton och här har jag fått mina bästa vänner, säger Elsa Götstam, från Stockholm, som besökt Sjövik tre gånger.

– Jag håller med. Det här är en av de bästa veckorna på året, säger Elsas nyvunna vän Elisabet Ekberg från Göteborg.



Det var en glad och optimistisk skara med ungdomar som förra veckan levde på Sjöviksgården. Många av de 60 ungdomarna hade varit på lägret tidigare och för John Hovbjer från Moholm var det sjunde gången.

– Jag tycker folkmusik är en fin genre av musik och jag får ut så mycket känslor när jag spelar. Det är något speciellt med den här musiken, säger han.

– Det är sista året jag kommer att vara med här, för nu är jag klart äldst, så jag väljer att sätta punkt. Eftersom det är sista gången gör jag ett specialarbete om hur man gör egna låtar inom folkmusiken.

Spelmän och pedagoger

Kursverksamheten i Sjövik har hållit på i mer än 30 år. Det var 1986 som Billy Lätt och Gunnel Johansson kom på tanken med lägret. De var både spelmän och pedagoger inom folkmusiken.

– Det här är Sveriges äldsta spelmansläger för ungdomar, som inte dött ut genom åren, förklarar Billy Lätt.

– På den första kursen var vi bara 15 deltagare, idag är vi 60. Folkmusiken har blivit attraktiv för ungdomar.

Anmälde sig snabbt

Att kursen varit attraktiv visar deltagarnas snabba anmälningar. Fyra minuter efter att det gick att anmäla sig kom den första och efter 48 timmar var det fullbokat.

Jenny Gustafsson är en av de fem musiklärare och riksspelmän, som håller i lektionerna. Hon har själv varit elev under fyra somrar i början av 90-talet.

– Vi lär ut folkmusik från Västergötland och vi spelar på gehör utan noter, förklarar hon.

– Alla som kommer hit är så taggade och spelar själva under året. Många kommer tillbaka år efter år, eftersom de fått många fina vänner här. Sjövik har blivit en knutpunkt för dem.

Många av ungdomarna bekräftar just vänskapen och sammanhållningen. Miranda Berglund från Alingsås säger:

– Det är fantastiskt att kunna dela musiken tillsammans och vi är faktiskt som en stor familj.

– Vi tar hand om varandra och är det någon som är här för första gången ser vi till att de känner sig välkomna.

Inte bara spelning

Elisabet Ekberg berättar att de inte bara spelar tillsammans utan tar promenader, badar, har långa samtal och bastar.

– Vi brukar sjunga snapsvisor i bastun, utan snaps, bara för att det blir så svängigt.

Redan första dagen delas deltagarna in i grupper efter sina förkunskaper och får bland annat lära sig harmonilära och grunderna i improvisation. Varje kväll spelar de tillsammans, samt att det dansas väldigt mycket.

– Musik och dans hör ju ihop och dansen är viktig för att lära sig taktkänsla, konstaterar Jenny Gustafsson.

– Här märks glädjen med musik och här är en sådan inspirerande miljö. För många har den här kursen varit ett första möte med svensk folkmusik och flera har efter kursen fortsatt att studera folkmusik på högre skolor.

Det är Västergötlands spelmansförbund med stöd från Sveriges spelmäns riksförbund, ABF och Västra Götalandsregionen som arrangerar veckan.

Under veckan fick ungdomarna även fint besök. Fem skottar, Breabach, som turnerar runt i världen spelade under bar himmel. Det gjorde även den inom folkmusiken välkända gruppen Groupa, som lagt in Sjövikskursen i sin sommarturné. Lägerveckan avslutades med en konsert av ungdomarna för släkt och vänner i Sjöviks kapell och den 12 augusti medverkar de i en konsert på Ornungastämman.