Nytändning med bättre gruppkänsla

FOTBOLL

Strandhäng del 2 Oftast intervjuar vi idrottarna på deras arenor, på planer och i idrottshallar. Men i serien strandhäng tar vi med dem ut i naturen. Vi träffar par med idrottare från fyra olika föreningar och pratar gångna säsonger, mål och sommaren. I andra delen möter vi fotbollsspelarna Jenny Calocchio och Clara Wernbo från Tollered/Floda. Jenny Calocchio Ålder: 18 år. Klubb: Tollereds IF/Floda Boif. Bor: Floda. Gör: Pluggar ekonomiprogrammet på Lerums gymnasium. Clara Wernbo Ålder: 18 år. Klubb: Tollereds IF/Floda Boif. Bor: Floda. Gör: Pluggar ekonomiprogrammet på Lerums gymnasium. Tre frågor om sommaren Vad gör du helst på sommaren? Jenny: – Spela fotboll, umgås med kompisarna, och bara vara. Clara: – En drömdag är det fint väder och jag åker till havet med några kompisar där vi njuter tillsammans. Överlag tycker jag om att umgås. Vad tar du med till stranden? Jenny: – En coca-cola, det är en gudadryck, riktigt gott. Clara: – En solstol. Det är inte lika skönt att ligga på en handduk och man slipper bli sandig om man är på stranden. Din inställning till sommarträning? Jenny: – Jag kan inte säga att jag tränar jättemycket när vi har uppehåll. Överlag är jag lat. Jag har inte självdisciplinen för att ge mig ut och springa eller gå till gymmet. Om jag inte tränar tillsammans med andra blir det inte mycket träning. Clara: – Jag brukar träna två, tre gånger i veckan. Jag springer, går till gymmet eller gör övningar utomhus. Det är kul och jag vill göra det här för att komma vidare i träningen.

Jenny Calocchio och Clara Wernbo har kamperat ihop sedan nioårsåldern och under de senaste åren har det hänt mycket kring deras fotbollslag. Den här säsongen fick de ta emot en stor drös med Lerumsspelare, och ett fult, grönt monster med tentakler och långa öron.

Jenny och Clara började att spela fotboll tillsammans i Floda Boif:S 99-lag. 2015 slog sig Floda ihop med kommungrannen Tollereds IF för att rädda verksamheten för klubbarnas äldre tjejer.

Namnen från båda klubbarna fick följa med när Floda/Tollered bildades men de är klädda i Tollereds svarta och gula färger när de möter upp på en rejält blåsig strand vid Stamsjön med knappt två timmar kvar till kvällens träningspass.

– Nu är det alltid kul att träna fotboll, det kände jag kanske inte varje gång innan, säger Jenny.

Positiv injektion

Anledningen är den nya situationen efter en spelarinvasion i vintras. Efter sammanslagningen för två år sedan var det dags för nästa stora förändring när årets säsong skulle dra igång. En ny sammanslagning är fel ord, men i princip anslöt hela Lerums IS trupp. Elva spelare vällde in på Flodala och Spinnarvallen och de har bidragit med mycket, enligt Clara och Jenny. Inte bara sportsligt med en ökad konkurrens, de har även betytt mycket för gruppdynamiken.

– De tog för sig mycket från början och när det kom så många nya som ville ta sig in i gruppen blev alla sammansvetsade på ett bättre sätt, tycker Clara.

Det är en mer livfull stämning och flera av nyförvärven har visat sig ha påhittiga ådror. Exempelvis Sandra Eriksson, som har sett till att matchens bästa spelare belönas efter varje match. Eller belönas och belönas…

– Hon har köpt en ful mössa som tränarna delar ut till matchens lirare, berättar Jenny.

Snabbfotad latmask

– Det är en grön monstermössa med tentakler som hänger ner med bollar längst ut och trycker man på dem åker två långa öron upp, tillägger Clara.

– Det är en kul grej och sånt hade inte skett i det gamla laget, säger Jenny.

Under några veckor mitt på sommaren har laget ledigt från fotbollen. Clara kan ni mycket väl stöta på både i löparspåret eller på gymmet, medan Jenny inte hymlar med att de egna träningspassen är lätträknade.

– Överlag är jag lat. Jag har inte självdisciplinen för att ge mig ut och springa eller gå till gymmet. Om jag inte tränar tillsammans med andra blir det inte mycket träning.

När Jenny springer på fotbollsplanen gör hon det dock med väl beröm godkänt. Det går undan när hon drar iväg på sin högerkant. Hennes främsta anfallsvapen är att runda ytterbackar och slå inlägg. Inte sällan är bollarna adresserade till den notoriska målskytten Clara.

– Jag har alltid spelat i anfallet och då kommer det av sig självt, jag ska göra många mål när jag spelar där uppe, säger hon.

Clara känner dubbelt inför speluppehållet i juli.

– Det är skönt med en paus, det behöver man med allt man gör. Men jag känner också en saknad och det är egentligen då man borde spela fotboll, det är då förutsättningarna är som bäst.

Spela som ett lag

När säsongen kommer igång igen slåss de om en position i toppen av division 3. Det finns dock inget uttalat mål om tabellplacering.

– Tränarna vill att vi spelar en bra fotboll, även om vi inte vinner, säger Jenny.

– Vi ska inte bara köra tjongfotboll, utan spela behärskat och ta oss upp i plan genom att passa bollen, utvecklar Clara.

– Vi ska jobba tillsammans, och inte som individer.

