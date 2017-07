Ökning av cykelstölder i kommunen

Lerums kommun

Sedan den första juni i år har 21 cyklar har stulits i Lerums kommun. Polisen uppmanar nu till försiktighetsåtgärder.



21 cykelstölder på drygt fem veckor. Anmärkningsvärt många enligt polisen.

– Det är cyklar i alla former och storlekar, även barncyklar, säger David Hallberg på Lerumspolisen.

Nu uppmanas kommunens cykelägare att ta reda på och skriva upp ramnumret som finns på cyklarna för att underlätta polisens arbete att identifiera ägarna till de cyklar som hittas.

– Det är a och o att ramnumret finns att tillgå ifall cykeln tas i beslag eller dyker upp i något annat sammanhang för att vi ska kunna spåra ägaren, säger David Hallberg.

I vissa fall lämnar tjuven in cykeln som hittegods. Om sen ägaren inte kunnat hittas på tre månader lämnas cykeln ut till den som lämnade in den. Polisen söker på ramnumret på alla cyklar som lämnas in som hittegods.

– Sen uppmanar vi folk med elcykel att inte låta dem stå med batteriet i. De är inte lika stöldbegärliga om de står utan. Det är bra om folk anammar det och kanske låser in dem i stället för att låta dem stå på garageuppfarten.