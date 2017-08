Adam brinner för mänskliga rättigheter

FLODA

Adam Saeed

Ålder: 49 år

Familj: Gift, tre små barn och två äldre sedan ett tidigare äktenskap

Bor: Radhus i Uddared, Floda

Gör: Samhällsvägledare på Medborgarkontoret

Intressen: Väldigt aktiv i sociala medier. Palestinafrågan har engagerat sedan barnsben samt de mänskliga rättigheterna. Promenerar mycket och tycker om fotboll.



– Jag ångrar inte för en sekund att jag bytte arbetsbana även om jag tjänar mindre pengar. Jag ser fram mot varje dag och sover gott om nätterna.

– Att dagligen få hjälpa kommuninvånarna betyder väldigt mycket för mig och är väldigt stimulerande

Adam är uppvuxen med sina föräldrar och många syskon i Kuwait, där pappan var diplomat. Båda föräldrarna är högutbildade, vilket även Adam såg till att bli.

I det dåvarande hemlandet läste Adam naturvetenskaplig linje under fyra års tid på gymnasiet. Tanken var att han skulle bli maskiningenjör, men han ångrade sig och bestämde sig för att slå sig in på den ekonomiska vägen. Han började fördjupa sig i internationella affärer och senare tog han examen i Göteborg på Handelshögskolan.

– I Kuwait började jag intressera mig för frihandel och en rättvis handel, men när Gulfkriget startade i början av 90-talet valde jag att för en tid lämna Kuwait.

Tanken var att han skulle återvända när läget lugnat ner sig, men ödet ville annorlunda. Han lärde sig snabbt svenska, då han är en språkbegåvning, och fortsatte sina studier. Vid sidan av detta arbetade han i en livsmedelsbutik i Partille.

– En av mina kunder var en tjej, som kom oftare och oftare till affären. Jag tjuvkikade lite diskret på henne och hon gjorde detsamma på mig.

– Vi blev ett par och flyttade in i en lägenhet i Partille, gifte oss och fick två barn, men gick tyvärr skilda vägar efter åtta år.

Adam kom ganska snabbt i kontakt med eritreaner i Sverige och en dag mötte han journalisten Dawid Isaak, som suttit fången i Eritrea sedan 2001.

– Det var genom honom jag kom i kontakt med Lerum, för han bodde ju här och visade mig runt. Vi pratade mycket politik och om demokratiska frågor.

– Jag har varit mycket engagerad i vad som hänt honom och har under många år haft nära kontakt med hans familj. Jag försöker få folk att engagera sig i hans öde och situation och hoppas naturligtvis på det bästa.

Sin nuvarande fru, Maria, träffade Adam på en dans i Göteborg för 16 år sedan då de båda älskar att dansa. Redan som ung medverkade han i olika shower, som reste runt i Kuwait. Han säger att dansen har gjort att han håller sig i bra form.

– Maria och jag började umgås, men det tog sju månader innan jag ville presentera henne för mina små barn. Jag ville vara helt säker på vårt förhållande.

När Maria och Adam var säkra, gifte de sig i Evert Taubehuset i Göteborg, där barnen från det första äktenskapet var med.

– Det var en jättemysig dag.

För något år sedan blev Adams svärmor sjuk i cancer och avled efter en kortare tid.

– Det var naturligtvis en mycket svår tid, men vi i familjen hade ju varandra. Den här tiden har stärkt oss, jag tar inte längre för givet att människor alltid ska finnas i min närhet.

Mycket utomlands

Det var för sex år sedan som Adam blev delägare i ett konsultbolag. Han arbetade bland annat för SKF i Europa och på Stena Line.

– Det blev väldigt många resor utomlands och det fungerade inte med små barn. Ibland var jag borta flera veckor.

– När min svärmor gick bort insåg jag att jag var tvungen att ta vara på tiden och göra det jag vill göra.

Adam har alltid haft ett stort intresse av att hjälpa andra människor och varit en engagerad förälder i barnens skolgång. På föräldramötena förvånades han över att det främst var mammor som var där.

– Jag startade upp en pappagrupp, där jag bjöd in olika föreläsare. Det blev väldigt lyckat och vi pappor utbytte erfarenheter och gav varandra tips och råd. Ju längre tiden gick ju fler blev vi.

För ett år sedan insåg Adam att han arbetade alldeles för mycket och kände att han ville ta en paus och göra något annat.

– Jag var väldigt nära att bränna ut mig, så när jag såg annonsen om samhällsvägledare på Lerums kommun sökte jag och efter hård rekrytering fick jag jobbet.

– Vi har utbildat oss hos de olika sektorerna under några månader och fick lära oss allt mellan himmel och jord.

De åtta personerna som jobbar på Medborgarkontorets Kom in, har till uppgift att serva invånarna och sköter själva viss handläggning. På så vis avlastar de olika enheterna inom kommunen.

– Vi får oerhört mycket uppskattning och är det någonting vi inte kan svara på så tar vi reda på det och återkommer till invånaren. Kan inte vi hjälpa ser vi till att de får hjälp på annat sätt.

När Adam flyttat till Sverige kom han fort in i det svenska samhället och fick också snabbt svenska vänner. Han säger att han aldrig upplevt någon rasism i Sverige och att han känner sig väldigt svensk.

– Jag anser att man når folket genom språket och att det är språket som är nyckeln.

I dag bor Adam och hans familj i Uddared, där de trivs utmärkt. Han säger att han älskar Uddared och är så nöjd med ett fantastiskt dagis och fina bussförbindelser till jobbet i Lerum.

– Vi bor i ett jättefint område för barnen, där det inte finns några bilar och det är lätt att cykla. Så har vi ju nära till naturen.

Naturen är också någonting som Adam uppskattar och då framför allt Bohuslän.

– Min svärfar har ett hus utanför Fiskebäckskil och vi åker ofta dit.

– Det är så vackert därute och våra barn har växt upp med den miljön. Jag har rest runt i världen, men det finns inget liknande Bohuslän.

Familjen i Kuwait har Adam också mycket kontakt med. Han hälsar på så ofta han kan, ibland själv ibland med familjen.

– Det är oftast där jag träffar alla mina syskon, som är utspridda i världen. Pappa brukar säga att vi är en FN-familj.

– Trots allt har jag blivit väldigt svensk och är stolt över att tillhöra det här landet.

Adam Saeed

Ålder: 49 år

Familj: Gift, tre små barn och två äldre sedan ett tidigare äktenskap

Bor: Radhus i Uddared, Floda

Gör: Samhällsvägledare på Medborgarkontoret

Intressen: Väldigt aktiv i sociala medier. Palestinafrågan har engagerat sedan barnsben samt de mänskliga rättigheterna. Promenerar mycket och tycker om fotboll.