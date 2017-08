Allt dyrare köpa bostadsrätt

Lerum

Priserna på bostadsrätter fortsätter öka. Lerum är en av de kommuner i länet där priserna ökat mest det senaste halvåret.



Det handlar om en prisökning på 18 procent sedan slutet av 2016, vilket är den fjärde största ökningen i Västra Götalands län. Detta visar nya siffror från Mäklarstatistik.

Snittkostnaden för en bostadsrätt i kommunen ligger nu strax under 30 000 kronor per kvadratmeter. Motsvarande siffra för hela länet är dock fortfarande högre på cirka 37 000 kronor per kvadratmeter, och har ökat med sju procent senaste sex månaderna.

Stor efterfrågan

Sara Larsen är mäklare på Husman Hagberg, och förklarar att orsaken delvis kan vara att efterfrågan just nu är större än utbudet. Detta till följd av att det byggs för lite nya bostadsrätter i kommunen.

Därtill har priserna på bostadsrätter varit betydligt lägre än i flera andra kranskommuner, vilket har lockat köpare till Lerum.

– Det har varit en stor prisskillnad mot grannkommuner som Partille, så man har fått mycket för pengarna. Det är en bra investering, säger Sara Larsen.

Stiga ännu mer

Och priserna väntas stiga ännu mer, om än inte i samma takt som nu. Carina Jönsson på Fastighetsbyrån tror på en jämnare prisutveckling i fortsättningen.

– Jag har svårt att se att priserna skulle tvärdyka, men de kommer nog i alla fall plana ut. Annars rör de sig upp mot Göteborgs nivå, och det känns orimligt, säger hon.

Båda mäklarna är positiva till utvecklingen. Detta då den kan göra att fler vågar sig ut på marknaden i och med att den blir gynnsam för både köpare och säljare. Men de är också eniga om att utbudet på bostadsrätter måste öka.

– Det byggs, men det går för långsamt, säger Sara Larsen.