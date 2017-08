Duon gör musik till världsstjärnorna

LERUM

Claes Funke

Ålder: 40 år

Från: Göteborg

Familj: Fru, två barn och hund

Aktuell med: Nya skivbolaget LGM Outfly



Mathias Lehtola

Ålder: 32 år

Från: Eriksberg

Familj: Sambo

Aktuell med: Nya skivbolaget LGM Outfly



68 miljoner lyssningar på Spotify bara de senaste 14 månaderna. Lerums Tidning har träffat Claes Funke och Mathias Lehtola. Producenter, låtskrivare och har sedan en månad tillbaka ett helt eget skivbolag.

En vit, slingrig och ganska smal trappa leder ned till källaren. En bas, en elgitarr och en mindre akustiskt är det första man möts av. Lite längre in, i ett litet rum in till höger sitter Claes Funke och Mathias Lehtola. Rummet är ingenting annat än en studio med allt som krävs för att spela in EDM (elektronisk dansmusik).

Men vi backar bandet.

Året är 2002. Claes Funke är i full gång med att släppa låtar på mp3.com, som då var ungefär vad Spotify är idag. Funke släpper en låt som går direkt upp som nummer ett i hela 38 veckor.

– Det gjorde att det blev skivkontrakt i USA och man kan väl säga att det var då som resan började på riktigt, säger Claes Funke.

Skrev på var sitt håll

I samma veva kontaktas han av Mathias Lehtola och så fick duon kontakt för första gången, men det skulle ändå dröja innan samarbetet tog fart på allvar. Lehtola och Funke fortsatte arbeta inom musikbranschen med produktion och låtskriveri, men på var sitt håll.

Det skulle gå enda till för drygt ett och ett halvt år sedan innan Funke och Lehtola började jobba ihop på allvar. Då jobbade Lehtola med ett ganska stort bolag i Holland.

– Då frågade han om inte jag skulle haka på ned och vi drog på vår första ”writing-camp” ihop. Vi har alltid klickat bra och när jag sedan kom ned till Holland så började vi jobba med ganska stora artister, säger Funke.

På den vägen är det.

Sedan har Claes Funke och Mathias Lehtola skrivit låt efter låt till många av landets, men även Europas största DJ:s. Ett exempel som är bland de senare i raden är Vigiland som slagit i genom stort i Sverige de senaste året med låtar som ”Shots and squats” och ”Pongdance”.

Skapat nytt koncept

Duon har också skapat ett helt nytt koncept vad gäller låtskrivar-camper. Just sådana läger är vanliga inom branschen och grejen i sig är, enligt Funke och Lehtola, bra. Däremot är utformningen av dem inte optimala.

– Det är liksom 50-60 personer som ska skriva hits på tre-fyra timmar. Vi tittade på många av låtarna som gjordes under de här campsen och det blir liksom bara en snabbgrej av allting. Då kände vi att vi ska göra tvärtom, säger Funke.

Lehtola fyller i:

– Vi hade åkt på sådana här camps i över ett år och även om man var borta i ett par dagar så kändes det som veckor för det var så jobbigt. Vi kände båda två att det är inte där vi trivs och presterar bäst.

Det var då som de skapade ”Secret Getaway”.

Duon bjuder in vokalister och ett fåtal så att det blir ett gäng på drygt sju personer. De hyr ett ställe och åker ut till en ö vid Göteborgs skärgård och jobbar i en takt som är raka motsatsen mot resten av världens låtskrivar-camper.

– Vi fick dit riktigt stora artister som ville komma. Vi gör det lite till en spa-weekend för dem och de trivs väldigt bra med det. Sedan får vi också tid på oss att fundera och verkligen jobba igenom låtarna på ett annat sätt, säger duon.

Blivit succé

Secret Getaway har blivit en succé. Om inte alltför länge till kommer en ny upplaga ta plats, men vilka som kommer dit kan de inte avslöja riktigt ännu.

Men det var inte bara via låtskrivar-camp som Mathias Lehtola och Claes Funke ville gå sin egen väg. Nyligen skapade duon ett helt eget skivbolag vid namn LMG Outfly. Den första låten som släpptes blev ”Saxolove” med Dan Blaax. På mindre än en månad har den bland annat hamnat på ”viral topp 50” i Sverige och Danmark på Spotify.

– Det har gått över alla förväntningar och det känns såklart väldigt skönt att det vi gör fungerar. Jag tror vi tänker lite annorlunda för allting är så snabbt nu för tiden. Det ska släppas låtar hela tiden, men vi låter det ta lite tid, säger Funke.

Får ta sin tid

– Man kan dra som parallellt exempel att det finns andra bolag som kanske släpper 50 låtar i veckan och en fungerar. Vi har inte råd med det på samma sätt och låter varje låt ta lite tid. Låten Saxolove som vi har släppt nu kommer vi säkert jobba med i ett år och skicka ut till olika territorium. Vi börjar med Sverige, sedan Norge och Danmark. Sedan kanske vi sticker iväg till Australien, England eller USA. Idag kan vi ju hela tiden se vart låten spelas och hur mycket, säger Lehtola.

Hur har första tiden med eget skivbolag varit?

– Asball! Man är nästan förvånad över hur bra det gått. Vi sitter liksom i Lerum och slåss kanske mot 6 000 andra låtar som släpps samtidigt och ändå har listorna snappat upp oss. Det betyder ju att vi gör någonting rätt.

Hur ser drömmen för framtiden ut?

– Drömmen är att vi ska kunna fortsätta med det här och bli bättre och bättre hela tiden. Vi vill bli större till en lagom storlek. Det är så drömmen är.

